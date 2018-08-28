Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа самая сексуальная национальность для россиян
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
Ксению Бородину осудили за макияж дочерей
Какие бытовые странности существуют в Британии
«Я хочу домой»: исповедь провинциалки, которая покорила Москву
Руки по швам!Какие жесты не стоит демонстрировать в других странах
Украинцы, побывавшие в Крыму, скоро взбунтуются - эксперт
В РФ расстреляли людей, заступившихся за кассиршу
Бузова выгнала участника «Замуж за Бузову» за флирт с сестрой
Выступление звезды 70-х поразило наставников шоу «Голос 60+»
Тяжелое решение: Кудрявцева вынуждена оставить новорожденную дочь
Дочь Эдуарда Успенского: «Он поддерживал секту»
Сати Казанова в бане перещеголяла Анастасию Волочкову
Жена Преснякова восхитила соцсети «богемным» фото с котом
72-летняя Мишулина получила инсульт, увидев шоу о семье
"Не выдержит операцию": Поргина о Караченцове
Как выглядят самые красивые домики в глуши (фото)
Интерьер ванной комнаты: 12 самых частых ошибок
Фоторепортажи
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
11:33 (мск), источник: Индикатор

Делать откровенные фото женщин заставило социальное неравенство

Авторы нового исследования выяснили, от чего зависит стремление женщин делать сексуальные селфи. Оказалось, что это связано не с положением женщины в обществе, а с неравенством доходов в стране.

Наверх
Источник: Elijah O'Donell / CC0

Авторы нового исследования выяснили, от чего зависит стремление женщин делать сексуальные селфи. Оказалось, что это связано не с положением женщины в обществе, а с неравенством доходов в стране. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Развитие технологий, в частности распространение мобильных телефонов и популярность таких сервисов, как Twitter и Instagram, породило всплеск фотографий в жанре «селфи». Такого рода фотографии особенно популярны среди молодых женщин по всему миру, которые, как правило, стараются выглядеть на снимках более привлекательно.

Некоторые исследователи считали, что это следствие гендерного неравенства. В новой работе на основе данных о более чем 68 000 селфи из 113 стран мира ученые сделали иной вывод.

Первая причина, которой психологи обычно пытаются объяснить озабоченность женщин собственной внешностью, — патриархальное давление социума, то есть жизнь в обществе, где внешность женщин ценится больше, чем иные качества.
Кандисс Блейк
Ведущий автор исследования

«В таком случае, как правило, утверждается, что сексуализация — это следствие бесправия, — говорит ведущий автор исследования Кандисс Блейк из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия). — Мы обнаружили, что женщины тратят больше времени и усилий на публикацию сексуальных селфи там, где имеет место существенное экономическое неравенство, а не там, где в руках мужчин сконцентрирована власть и где процветает гендерное неравенство».

Новость
ФАС России сочла маленькую женскую грудь физическим недостатком

Результаты ученых не изменялись, когда они делали поправки на географические регионы, количество населения, степень развития человеческого потенциала и распространенность доступа в Интернет. Авторы предлагают альтернативное объяснение: экономическое неравенство усиливает соперничество и риск потерять текущее общественное положение для людей на всех уровнях социальной иерархии, что заставляет их стремиться быть (и казаться) лучше. «Хорошо это или плохо, но в современном обществе выглядеть сексуально — значит обеспечить себе экономическую, социальную и личную выгоду», — поясняет Блейк.

Еще одним выводом стала корреляция между неравенством в доходах и расходах женщин на связанные с внешностью услуги, такие как салоны красоты и одежда. Исследователи считают, что такое поведение не просто объяснимо с эволюционной точки зрения, оно еще и рационально. «Поэтому, если вы увидите на провокативной фотографии молодую женщину в бикини, не надо считать ее легкомысленной или жертвой [гендерных стереотипов]", — добавляет автор.

Относитесь к ней как к игроку в сложной социальной игре. Она просто собирается добиться в жизни как можно большего — так же, как и все остальные.
Кандисс Блейк
Ведущий автор исследования
Исследование проблем мигрантов выявило недальновидность российской политики
Собаки не умеют мириться после ссоры
В Кремле назвали формат заявления Путина по пенсиям
Володин ответил на вопросы о квартире и компаниях своей матери
Ученые рассказали, как работает «солнечный камень» викингов
Шойгу рассказал о крупнейших за 37 лет военных учениях
Названа неожиданная опасность шашлыков
Стали известны подробности о напавших на эшелон в Забайкалье
Путин: Россия способна осуществить научно-технологический прорыв
Спорт
Слухи: «Реал» отдал украинца в аренду, Промес не едет в «Монако» Французские медиа сообщали, что «Монако» интересуется Квинси Промесом, но это не так. В одной команде с Александром Головиным лидер «Спартака» точно не сыграет
Hi-Tech
В России появится новый штраф Предлагаемые поправки в КоАП вводят специальный термин: внешний пилот.
Авто
Белорусы нашли лазейку, как обойти растаможку авто В этом году власти Таможенного союза отменили заградительную пошлину на ввоз кузовов, которая ранее составляла «15%, но не менее 2907 евро»
Кино
Кожевникова и Хилькевич показали, как изменились за 10 лет Звезды «Универа» отмечают юбилей ситкома и откровенно рассказывают о том, как за это время изменилась их жизнь
Недвижимость
Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Будущее на руинах: как преобразовать промзону с выгодой
Как оформить кухню в стиле кантри: реальный пример
Леди
Сумка-мяч, сумка-пакет и еще 8 видов сумок на осень Осень как будто создана для того, чтобы разнообразить базовую черную водолазку разными сумками и создать таким образам совсем непохожие образы.
Дети
Юная красавица-дочь Игоря Крутого восхитила поклонников В Сети обсуждают внешность 15-летней Александры (фото)
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь