Глобальная карта распространения аэрозолей
23 августа этого года NASA создало карту глобального распространения аэрозолей на Земле. И это очень любопытное зрелище.
23 августа этого года NASA создало карту глобального распространения аэрозолей на Земле. И это очень любопытное зрелище.
Аэрозоли, миллионы твердых частиц и жидких капель находятся в воздухе, которым мы дышим. Они повсюду, спускаются из стратосферы к поверхности Земли и играют большую роль как в климате планеты, так и в здоровье людей.
Аэрозоли появляются из дыма от лесных пожаров, пепла от вулканических извержений или даже от пыли на ветру.
NASA решило показать их и смоделировало распространение аэрозолей, наглядно продемонстрировав дым, подымающийся над Северной Америкой и Африкой, три тропических циклона в Тихом океане и большие облака пыли, летящие над Африкой и Азией. Частицы углерода от пожаров представлены на карте красным цветом (также они показывают выхлопы от автомобилей), пыль — пурпурным, а морские соли — синим.