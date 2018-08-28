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12:22 (мск), источник: Популярная механика

Глобальная карта распространения аэрозолей

23 августа этого года NASA создало карту глобального распространения аэрозолей на Земле. И это очень любопытное зрелище.

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Источник: NASA
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Аэрозоли, миллионы твердых частиц и жидких капель находятся в воздухе, которым мы дышим. Они повсюду, спускаются из стратосферы к поверхности Земли и играют большую роль как в климате планеты, так и в здоровье людей.

Аэрозоли появляются из дыма от лесных пожаров, пепла от вулканических извержений или даже от пыли на ветру.

NASA решило показать их и смоделировало распространение аэрозолей, наглядно продемонстрировав дым, подымающийся над Северной Америкой и Африкой, три тропических циклона в Тихом океане и большие облака пыли, летящие над Африкой и Азией. Частицы углерода от пожаров представлены на карте красным цветом (также они показывают выхлопы от автомобилей), пыль — пурпурным, а морские соли — синим.

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