Глобальная карта распространения аэрозолей

Источник: NASA

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Аэрозоли, миллионы твердых частиц и жидких капель находятся в воздухе, которым мы дышим. Они повсюду, спускаются из стратосферы к поверхности Земли и играют большую роль как в климате планеты, так и в здоровье людей.

Аэрозоли появляются из дыма от лесных пожаров, пепла от вулканических извержений или даже от пыли на ветру.