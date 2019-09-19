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13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Поцелуй или свист: что означают смайлики в разных странах мира

19 сентября 1982 года профессор университета Карнеги-Меллон Скотт Фалман отправил своему коллеге электронное письмо следующего содержания «I propose that the following character sequence for joke markers: :-) Read it sideways» («Я предлагаю следующую последовательность символов для обозначения шутки: :-). Прочитайте ее вбок»). Так он не только поставил точку в долгой дискуссии «Как на университетской доске объявлений отличить шутливые сообщения от серьёзных», но и подарил жизнь смайлику, день рождения которого теперь отмечается 19 сентября.

С тех пор смайлики стали означать гораздо больше, чем можно себе представить. Они научились передавать широчайший спектр эмоций, а на их смысл влияют особенности культур, языков и даже возраста. Это настолько удивительно, что ученые посвятили такому способу коммуникации серьезные исследования.

Что смайлики говорят о вашей стране

Как известно, одни и те же символы и жесты в разных культурах означают не одно и то же. Правило распространяется и на смайлики.

Например, смайлик «огонь» для большинства означает настоящий огонь, иногда это комментарий «ты жжешь», то есть «ну ты даешь!» на сленге. А вот в Великобритании с помощью «огня» можно признаться в любви. Недопонимание могут вызвать и сложенные, как для молитвы, ладони. В России они означают мольбу, а в Японии — благодарность.

Различия в понимании даже привели к появлению новой профессии — переводчика смайлов.

Компаниям, которые рекламируют свою продукцию в разных странах, такой человек помогает правильно использовать эмодзи, чтобы никого не обидеть. А сделать это неуместным смайлом проще, чем кажется.

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Так, жест «коза», с легкой руки музыкантов означающий одобрение, в Италии, Испании, Португалии, Греции, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Кубе и Уругвае указывает на обманщика. Помахивающая ладонь в Китае вместо приветствия означает разрыв дружбы. Вскинутый кверху палец (в России — знак «окей») в некоторых арабских странах — очень непристойный жест.

Какие смайлики любят жители разных стран

Статистика утверждает, что французы используют в четыре раза больше сердечек, чем другие европейцы. Жители арабских стран в четыре раза чаще отправляют изображения цветов и растений. В Австралии очень любят эмодзи алкогольной тематики или смайлы с высунутым языком, а в рунете лидируют «романтические» смайлики. Смайл «сердце» также очень популярен в Канаде и Новой Зеландии.

Одно из самых невероятных наблюдений показывает разницу между японской и европейской культурами. Как оказалось, ее можно «свести» всего к трем смайликам.

Японцы распознают эмоции собеседника с помощью выражения глаз, а европейцы — по мимике, улыбке, уголкам рта.

Что смайлики говорят о вашем возрасте

Исследователи из Тайваня доказали, что люди старшего возраста лучше воспринимают реалистичные смайлики. А вот молодые люди воспринимают все виды смайликов одинаково хорошо.

Старшие люди также склонны чаще использовать смайлики с позитивным значением, а юные пользователи любят и «злые» смайлы.
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Вот несколько забавных примеров, демонстрирующих возрастные различия. Подмигивающий смайлик, который посылает воздушный поцелуй, воспринимается как выражение платонической симпатии. В то же время, как показали исследования британских специалистов, люди в возрасте от 25 до 34 и от 45 до 54 часто используют его, отправляя кокетливое сообщение собеседнику, к которому проявляют интерес.

Изображение баклажана для большинства людей означает просто овощ. Но жители Ирландии, Тринидада и некоторых других стран, особенно в возрасте от 18 до 24, используют его с сексуальным подтекстом. Эта же возрастная категория часто использует символ персика для обозначения места, на котором сидят.

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