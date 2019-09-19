13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Поцелуй или свист: что означают смайлики в разных странах мира
19 сентября 1982 года профессор университета
С тех пор смайлики стали означать гораздо больше, чем можно себе представить. Они научились передавать широчайший спектр эмоций, а на их смысл влияют особенности культур, языков и даже возраста. Это настолько удивительно, что ученые посвятили такому способу коммуникации серьезные исследования.
Как известно, одни и те же символы и жесты в разных культурах означают не одно и то же. Правило распространяется и на смайлики.
Например, смайлик «огонь» для большинства означает настоящий огонь, иногда это комментарий «ты жжешь», то есть «ну ты даешь!» на сленге. А вот в Великобритании с помощью «огня» можно признаться в любви. Недопонимание могут вызвать и сложенные, как для молитвы, ладони. В России они означают мольбу, а в Японии — благодарность.
Компаниям, которые рекламируют свою продукцию в разных странах, такой человек помогает правильно использовать эмодзи, чтобы никого не обидеть. А сделать это неуместным смайлом проще, чем кажется.
Так, жест «коза», с легкой руки музыкантов означающий одобрение, в Италии, Испании, Португалии, Греции, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Кубе и Уругвае указывает на обманщика. Помахивающая ладонь в Китае вместо приветствия означает разрыв дружбы. Вскинутый кверху палец (в России — знак «окей») в некоторых арабских странах — очень непристойный жест.
Статистика утверждает, что французы используют в четыре раза больше сердечек, чем другие европейцы. Жители арабских стран в четыре раза чаще отправляют изображения цветов и растений. В Австралии очень любят эмодзи алкогольной тематики или смайлы с высунутым языком, а в рунете лидируют «романтические» смайлики. Смайл «сердце» также очень популярен в Канаде и Новой Зеландии.
Одно из самых невероятных наблюдений показывает разницу между японской и европейской культурами. Как оказалось, ее можно «свести» всего к трем смайликам.
Японцы распознают эмоции собеседника с помощью выражения глаз, а европейцы — по мимике, улыбке, уголкам рта.
Исследователи из Тайваня доказали, что люди старшего возраста лучше воспринимают реалистичные смайлики. А вот молодые люди воспринимают все виды смайликов одинаково хорошо.
Вот несколько забавных примеров, демонстрирующих возрастные различия. Подмигивающий смайлик, который посылает воздушный поцелуй, воспринимается как выражение платонической симпатии. В то же время, как показали исследования британских специалистов, люди в возрасте от 25 до 34 и от 45 до 54 часто используют его, отправляя кокетливое сообщение собеседнику, к которому проявляют интерес.
Изображение баклажана для большинства людей означает просто овощ. Но жители Ирландии, Тринидада и некоторых других стран, особенно в возрасте от 18 до 24, используют его с сексуальным подтекстом. Эта же возрастная категория часто использует символ персика для обозначения места, на котором сидят.