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14:56 (мск), источник: Моя Планета

Найдена маска Пакаля Великого — правителя царства майя

Маска изображает портрет правителя в преклонном возрасте.

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Источник: Reuters
Новость
Ученые воссоздали портрет женщины из племени майя, жившей 14 тысяч лет назад

Команда мексиканского Национального музея антропологии, ведущая раскопки в штате Чьяпас на границе с Гватемалой, обнаружила замечательный артефакт VII века: лепную маску, которую археологи считают портретом правителя Баакульского царства майя, Пакаля Великого.

20-сантиметровую маску обнаружили во время исследования древней дренажной системы храма. Маска изображает правителя в преклонном возрасте: на ней проработаны морщины, что впервые дало возможность представить облик правителя в летах. Пакаль взошел на престол в 12 лет и правил с 615 до 683 года н.э. Вместе с маской были обнаружены керамические изваяния и останки животных, в т. ч. ящериц, крабов и черепах.

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