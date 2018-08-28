Найдена маска Пакаля Великого — правителя царства майя

20-сантиметровую маску обнаружили во время исследования древней дренажной системы храма. Маска изображает правителя в преклонном возрасте: на ней проработаны морщины, что впервые дало возможность представить облик правителя в летах. Пакаль взошел на престол в 12 лет и правил с 615 до 683 года н.э. Вместе с маской были обнаружены керамические изваяния и останки животных, в т. ч. ящериц, крабов и черепах.