Жительницу Боливии сочли самой старой женщиной в мире

В Боливии в городе Сакаба живет Хулиа Флорес Колке, которой скоро исполнится 118 лет. Женщина утверждает, что родилась 26 октября 1900 года, и этот факт делает ее самой пожилой женщиной не только Боливии, но и всего мира.

Предыдущий рекорд принадлежал японке Тие Мияко, родившейся 2 мая 1901 года, которая скончалась в июле этого года.

Однако Хулиа Флорес Колке в Книге рекордов Гиннесса не отмечена, по словам представителей организации — им не поступало заявки о рекорде долгожительства. Сама же боливийка лишь от журналистов узнала о существовании подобного рейтинга.

Хулиа Флорес родилась в семье индейцев кечуа и всю жизнь занималась сельским хозяйством. Она никогда не была замужем и не имела детей. Но родственниками старушка не обделена. Сейчас за ней присматривает 65-летняя внучатая племянница Агустина Берна.

В разговоре с журналистами Колке призналась, что скучать ей некогда. У нее в хозяйстве есть несколько собак, котов и кур. К ней часто приходят гости, а сама она просто обожает играть на традиционном музыкальном инструменте чаранго и петь песни на языке кечуа.

Власти города Сакаба признали пожилую женщину «живым наследием» и всячески ей помогают в бытовом плане.