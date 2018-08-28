Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что происходило с Путиным на отдыхе: появились фото
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
Анастасия Шубская впервые показала новорожденного сына
Как выглядят самые красивые домики в глуши (фото)
Делать откровенные фото женщин заставило социальное неравенство
Госдума одобрила предложение по ценам на алкоголь Эксперты предложили установить минимальные цены за бутылку алкогольного напитка
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму
В больнице одновременно забеременели 16 медсестер
Фото с упавшим в студии Малаховым разошлось по сети
Бузова выгнала участника «Замуж за Бузову» за флирт с сестрой
69-летней Примадонне увеличили пенсию на 30 тысяч - СМИ
Тяжелое решение: Кудрявцева оставляет дочь
Неопознанный иностранный самолет обнаружили в РФ
Киев готовит неприятные сюрпризы для России
Истощенная Наталья Штурм экстренно госпитализирована - СМИ
72-летняя Мишулина с инсультом после шоу о семье
Как выглядят самые красивые домики в глуши (фото)
Какие бытовые странности существуют в Британии
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
33Дефолт-98: как это было
16:50 (мск), источник: Чердак

Российские ученые взялись за оптимизацию маршруток

По их расчетам, компании-перевозчики Троицка (Челябинская область) могли бы увеличить свою выручку на 4 миллиона рублей, если бы отменили 15 из 28 своих маршрутов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, Южно-Уральского государственного университета и Казанского федерального университета проанализировали причины конфликтов на коммерческих маршрутах городского общественного транспорта в нескольких городах и предложили снизить их число за счет отмены дублирующих друг друга маршрутов. Научная статья опубликована в IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Новость
Ученые придумали, как избавиться от пробок на дорогах

Во множестве российских городов в последние полтора-два десятилетия среди общественного транспорта преобладают маршрутные такси. Перевозки на них осуществляют частные компании. Многие их маршруты частично или полностью совпадают с таковыми у муниципального общественного транспорта.

Кроме того, маршрутки конкурируют за пассажиров друг с другом: обгоняют друг друга перед популярными остановками, чтобы собрать с них побольше людей, и т. д. Все это приводит к конфликтам водителей маршруток между собой и с водителями муниципального транспорта. В результате скоплений маршруток, троллейбусов и т. д. увеличивается время пассажиров и самого транспорта в пути. Первые теряют время, а перевозчики — деньги (за время простоя они могли бы довезти в нужную точку еще несколько пассажиров).

Чтобы снизить число таких конфликтов, исследователи проанализировали транспортные системы в Челябинской области. Ученые на основании официальной статистики посчитали, как с 2009 по 2016 год в регионе изменилось количество пассажиров, перевозимых за год на автобусах, троллейбусах, электричках, самолетах и трамваях.

Оказалось, что за указанный период там упали все показатели общественного транспорта: люди пользуются им все реже, предпочитая личные автомобили (количество машин в пересчете на одного человека растет).

Тем не менее, в упомянутых городах с 2009-го по 2016-й в 2−5 раз выросло число маршруток, количество развозимых ими пассажиров и «номеров», т. е. разнообразных маршрутов. Причем многие из маршрутов различаются весьма незначительно — только одной из конечных точек и несколькими остановками до нее.

Новость
Попутчики поедут по правилам

Рост числа маршруток приводит к учащению конфликтов между их водителями. Авторы статьи определили, какие потери от этих конфликтов несут транспортные компании и пассажиры. Оказалось, что одна маршрутка тратит на ожидание своей очереди около остановок до 50 рабочих часов в год — т. е. примерно по 12 минут в день.

Отдельно взятый пассажир, пытаясь сесть в нужное транспортное средство из множества стоящих на остановке, теряет по 20 секунд на поездку, а суммарно за год он тратит до трех часов на такие «простои». Помимо бесполезно проведенного времени, тут встает и проблема безопасности на дорогах.

К примеру, некоторые водители, стремясь побыстрее отъехать от занятой множеством других машин остановки, высаживают пассажиров, находясь во втором или даже третьем ряду от обочины.

Модель повышения эффективности и безопасности городских пассажирских перевозок авторы исследования разрабатывали на примере Троицка Челябинской области. Поскольку заторы общественного транспорта происходят почти исключительно на остановках, их число напрямую зависит от количества остановок, общих для двух маршрутов.

Новость
Техосмотр обрастет штрафами и «уголовкой»

Ученые определили число пересечений всех возможных пар существующих маршрутов общественного транспорта в Троицке и построили такой набор из них, в котором число общих остановок у разных «номеров» микроавтобусов будет минимальным, а охват различных территорий города останется прежним. В этом наборе число маршрутов сократилось до 13 с реальных 28, общее количество микроавтобусов на них — со 102 до 58. По расчетам авторов, в такой системе число конфликтов между водителями снизится в 33,46 раза — с 10 163 до 313 в год.

Почти так же сильно, в 32,4 раза, сократится для отдельно взятой маршрутки время ожидания свободного места на остановках — с 18,8 до 0,6 часов в год. За счет этого компании-перевозчики смогут зарабатывать почти на 4 миллиона рублей в год больше.

Авторы надеются, что их система расчетов и подход к оптимизации маршрутов пригодится другим исследователям и ответственным за дорожную ситуацию и транспортные перевозки в городах.

 В Москве удалось снять шаровую молнию (видео)
Найдена главная причина смерти мужчин в России
В Кремле назвали формат заявления Путина по пенсиям
Порошенко анонсировал разрыв договора о дружбе с Россией
Володин объяснил, как его мать купила 400-метровую квартиру
Астрономы заметили на Солнце загадочный феномен
Стадион ЧМ-2018 отключили от электричества за долги
«Стив Джобс от инвестирования» указал на проблемы в экономике РФ
Спорт
Слухи: «Реал» отдал украинца в аренду, Промес не едет в «Монако» Французские медиа сообщали, что «Монако» интересуется Квинси Промесом, но это не так. В одной команде с Александром Головиным лидер «Спартака» точно не сыграет
Hi-Tech
В России появится новый штраф Предлагаемые поправки в КоАП вводят специальный термин: внешний пилот.
Авто
Новый Nissan Juke тоже будет «странным» Второе поколение кроссовера обещают сделать непохожим на первое, но столь же странным внешне
Кино
Эвелина Бледанс уходит из шоу «Человек-невидимка» в декрет Гостями последнего сезона станут Дана Борисова, Лолита Милявская, Влад Топалов и другие звезды шоу-бизнеса
Недвижимость
Два десятка ядовитых змей уползли из квартиры в Москве
Самый дорогой особняк в центре Москвы стоит 2 млрд рублей
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Леди
Сумка-мяч, сумка-пакет и еще 8 видов сумок на осень Осень как будто создана для того, чтобы разнообразить базовую черную водолазку разными сумками и создать таким образам совсем непохожие образы.
Дети
Юная красавица-дочь Игоря Крутого восхитила поклонников В Сети обсуждают внешность 15-летней Александры (фото)
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь