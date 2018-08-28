Танец Терезы Мэй вызвал недоумение в социальных сетях
Танец
Танец
В настоящее время британский премьер находится с трехдневным визитом в
Некоторые из пользователей в твиттере сравнили движения Терезы Мэй с роботом, другие же — поддержали и выразили симпатию
«Это неправильно, что я теперь в первый раз за все время проникся теплотой к ней [Терезе Мэй], увидев это легкое шарканье?», — написал Люк Эдвордс в твиттере.
Некоторые из пользователей назвали этот танец «ужасным».
«Если вы
Как отмечает газета Daily Telegraph Тереза Мэй также посетит Нигерию и Кению. Приезд британского премьера проходит в рамках торговой миссии, призванной поддержать Великобритании после Brexit.