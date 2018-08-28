Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ платить РФ: крупнейший импортер оружия отказал Кремлю
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Роспотребнадзор: содержимое рюкзака первоклассника не должно весить больше 1,5 кг
Два десятка ядовитых змей уползли из квартиры в Москве
Стереотипы по зодиаку: что люди думают о разных знаках
Госдума одобрила предложение по ценам на алкоголь Эксперты предложили установить минимальные цены за бутылку алкогольного напитка
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму
В больнице одновременно забеременели 16 медсестер
Эвелина Бледанс уходит из шоу «Человек-невидимка» в декрет
Кожевникова и Хилькевич показали, как изменились за 10 лет
Стал известен диагноз Софии Ротару - СМИ
69-летней Примадонне увеличили пенсию на 30 тысяч
Степаненко передумала разводиться с Петросяном
Сати Казанова в бане перещеголяла Анастасию Волочкову
Истощенная Наталья Штурм экстренно госпитализирована - СМИ
72-летняя Мишулина с инсультом после шоу о семье
Как выглядят самые красивые домики в глуши (фото)
Интерьер ванной комнаты: 12 самых частых ошибок
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
33Дефолт-98: как это было
17:19 (мск), источник: Газета.Ру

Танец Терезы Мэй вызвал недоумение в социальных сетях

Танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй со школьниками из Кейптауна попал на видео, пишет Huffington Post.

Наверх
Источник: AP 2018

В настоящее время британский премьер находится с трехдневным визитом в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Во время посещения школы в Кейптауне Тереза Мэй присоединилась к танцу, на который пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали. В частности, их удивили движения главы британского правительства.

Некоторые из пользователей в твиттере сравнили движения Терезы Мэй с роботом, другие же — поддержали и выразили симпатию премьер-министру Великобритании.

Новость
Нелепый реверанс Терезы Мэй насмешил британцев

«Это неправильно, что я теперь в первый раз за все время проникся теплотой к ней [Терезе Мэй], увидев это легкое шарканье?», — написал Люк Эдвордс в твиттере.

Некоторые из пользователей назвали этот танец «ужасным».

«Если вы когда-нибудь представляли, что Тереза Мэй танцует, вы что, думали, она будет расхаживать, как какая-то гибкая и трусливая пантера?», — написал другой пользователь Дэн Ребелатто.

Как отмечает газета Daily Telegraph Тереза Мэй также посетит Нигерию и Кению. Приезд британского премьера проходит в рамках торговой миссии, призванной поддержать Великобритании после Brexit.

 В соцсетях возмутились грубым ответом Порошенко журналисту
В Забайкалье произошло нападение на воинский эшелон
В Кремле назвали формат заявления Путина по пенсиям
Порошенко анонсировал разрыв договора о дружбе с Россией
Володин объяснил, как его мать купила 400-метровую квартиру
Астрономы заметили на Солнце загадочный феномен
Стадион ЧМ-2018 отключили от электричества за долги
«Стив Джобс от инвестирования» указал на проблемы в экономике РФ
Российские ученые взялись за оптимизацию маршруток
Спорт
Слухи: «Реал» отдал украинца в аренду, Промес не едет в «Монако» Французские медиа сообщали, что «Монако» интересуется Квинси Промесом, но это не так. В одной команде с Александром Головиным лидер «Спартака» точно не сыграет
Hi-Tech
В России появится новый штраф Предлагаемые поправки в КоАП вводят специальный термин: внешний пилот.
Авто
Новый Nissan Juke тоже будет «странным» Второе поколение кроссовера обещают сделать непохожим на первое, но столь же странным внешне
Кино
Эвелина Бледанс уходит из шоу «Человек-невидимка» в декрет Гостями последнего сезона станут Дана Борисова, Лолита Милявская, Влад Топалов и другие звезды шоу-бизнеса
Недвижимость
Два десятка ядовитых змей уползли из квартиры в Москве
Самый дорогой особняк в центре Москвы стоит 2 млрд рублей
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Леди
Сумка-мяч, сумка-пакет и еще 8 видов сумок на осень Осень как будто создана для того, чтобы разнообразить базовую черную водолазку разными сумками и создать таким образам совсем непохожие образы.
Дети
Юная красавица-дочь Игоря Крутого восхитила поклонников В Сети обсуждают внешность 15-летней Александры (фото)
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь