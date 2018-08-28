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22:54 (мск), источник: РИА Новости

Вторник стал самым жарким днем в Москве за последние полвека

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жара, установившаяся в Москве во вторник, стала рекордной за последние 49 лет, температура воздуха в столице перевалила за тридцатиградусную отметку, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: РИА Новости

«Сегодняшний день стал самым жарким в Москве за последние 49 лет. На базовой московской метеостанции ВДНХ термометры к 16.00 мск показывали плюс 29,6 градусов, на Балчуге плюс 30,7 градусов. Это сенсация, так как последний раз так сильно воздух в этот день, то есть 28 августа, прогревался в далеком 1969 году, когда он прогрелся до плюс 31,2 градуса. Кроме того, за последние 70 лет отметка в плюс 30 градусов пересекалась лишь однажды», — сказал Тишковец РИА Новости.

Тридцатиградусная жара была зафиксирована и в Подмосковье, отметил собеседник агентства. Так, температура на метеостанции Серебряные пруды достигла плюс 31 градуса, в Зарайске — плюс 30,7 градусов, в Коломне — плюс 30,5 градусов.

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