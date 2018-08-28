Вторник стал самым жарким днем в Москве за последние полвека

«Сегодняшний день стал самым жарким в Москве за последние 49 лет. На базовой московской метеостанции ВДНХ термометры к 16.00 мск показывали плюс 29,6 градусов, на Балчуге плюс 30,7 градусов. Это сенсация, так как последний раз так сильно воздух в этот день, то есть 28 августа, прогревался в далеком 1969 году, когда он прогрелся до плюс 31,2 градуса. Кроме того, за последние 70 лет отметка в плюс 30 градусов пересекалась лишь однажды», — сказал Тишковец РИА Новости.