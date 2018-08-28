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18:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Французский город ввел запрет на купание из-за общительного дельфина Зафара

Афалина по кличке Зафар слишком близко подплывает к купальщикам.

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Источник: Lucas Davies / CC0

Мэр небольшого города Ландевеннек во французской Бретани распорядился ввести запрет на купание и дайвинг на городских пляжах из-за дельфина, который слишком настойчиво искал контакта с пловцами.

В течение нескольких недель дельфин по кличке Зафар плавал бок о бок с людьми в гавани французского Бреста и развлекал детей, но недавно переместился в район Ландевеннека. Городские чиновники беспокоятся, что афалина может искать интимного контакта с людьми — поведение дельфина уже напугало нескольких купальщиков.

«Я ввожу запрет, чтобы защитить людей», — заявил мэр города Роже Лар.

Как сообщает газета Le Telegramme, дельфин не ведет себя агрессивно, но постоянно трется о купальщиков и каяки, настигая их даже вблизи от берега.

В июле одного из пловцов, которому дельфин мешал вернуться на берег, пришлось спасать на лодке, сообщает газета. Один каякер рассказывает, как афалина перепрыгнула через его лодку, еще один отпускник из Испании жалуется, что «столкнулся с дельфином, которому не терпелось пообщаться».

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Эпизод, после которого власти не вытерпели и ввели запрет, произошел на прошлой неделе — Зафар подкинул купавшуюся девушку в воздух носом.

По словам мэра, запрет на купание и ныряние будет действовать в дни, когда дельфина будут замечать у пляжа. Подплывать к животному ближе чем на 50 метров также запрещается.

Эксперт из брестского океанариума говорит, что поведение дельфина опасно — от может случайно поранить человека хвостовым плавником.

Однако бретанский адвокат Эруон де Корнек считает, что запрет на купание слишком строгой мерой. «Сколько инцидентов с участием дельфина произошло в Финистере [департамент Франции, в котором находится город] с тех пор как люди и дельфины начали жить рядом? Ни одного», — говорит он.

Источник: Русская служба Би-би-си
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