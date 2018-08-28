Французский город ввел запрет на купание из-за общительного дельфина Зафара
Афалина по кличке Зафар слишком близко подплывает к купальщикам.
Афалина по кличке Зафар слишком близко подплывает к купальщикам.
Мэр небольшого города Ландевеннек во французской Бретани распорядился ввести запрет на купание и дайвинг на городских пляжах
В течение нескольких недель дельфин по кличке Зафар плавал бок о бок с людьми в гавани французского Бреста и развлекал детей, но недавно переместился в район Ландевеннека. Городские чиновники беспокоятся, что афалина может искать интимного контакта с людьми — поведение дельфина уже напугало нескольких купальщиков.
«Я ввожу запрет, чтобы защитить людей», — заявил мэр города Роже Лар.
В июле одного из пловцов, которому дельфин мешал вернуться на берег, пришлось спасать на лодке, сообщает газета. Один каякер рассказывает, как афалина перепрыгнула через его лодку, еще один отпускник из Испании жалуется, что «столкнулся с дельфином, которому не терпелось пообщаться».
Эпизод, после которого власти не вытерпели и ввели запрет, произошел на прошлой неделе — Зафар подкинул купавшуюся девушку в воздух носом.
По словам мэра, запрет на купание и ныряние будет действовать в дни, когда дельфина будут замечать у пляжа. Подплывать к животному ближе чем на 50 метров также запрещается.
Эксперт из брестского океанариума говорит, что поведение дельфина опасно — от может случайно поранить человека хвостовым плавником.
Однако бретанский адвокат Эруон де Корнек считает, что запрет на купание слишком строгой мерой. «Сколько инцидентов с участием дельфина произошло в Финистере [департамент Франции, в котором находится город] с тех пор как люди и дельфины начали жить рядом? Ни одного», — говорит он.