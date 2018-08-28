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18:46 (мск), источник: N + 1

Ученые нашли ос-паразитов возрастом 60 миллионов лет и назвали их в честь Чужого

Европейские ученые нашли в окаменевших личинках мух, которые хранились в музеях Швеции и Швейцарии, ос-паразитов четырех новых видов — это первые целые окаменелости ос, которые удалось обнаружить палеонтологам.

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Источник: Georg Oleschinski & Thomas van de Kamp

Некоторые из новых видов получили название в честь главного персонажа фильма о Чужом, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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Как отмечается в статье, хотя почти 50 процентов животных — паразиты, найти в ископаемых останках следы паразитизма очень трудно, поскольку для этого нужно показать взаимодействие двух организмов. В частности, осы-паразитоиды составляют от 10 до 20 процентов всех ныне живущих насекомых, но до этого ученые находили только взрослых ос и личинки неопределенного вида в янтаре рядом с их хозяевами. Единственным следом паразита внутри личинки был тонкий срез окаменелости возрастом 30−40 миллионов лет, найденный во французском регионе Керси.

Томас ван де Камп (Thomas van de Kamp) из Технологического института Карлсруэ и его коллеги изучили 1,5 тысячи окаменевших личинок периода палеогена (23−66 миллионов лет назад), найденных на территории современной Франции в том же регионе Керси и хранящихся в музейных коллекциях Базеля и Стокгольма.

Ученые использовали рентгеновскую микротомографию на синхротронном излучении, которая помогла им «заглянуть» внутрь личинок, не разрушая их, и сделать трехмерные реконструкции ос внутри личинок.

Авторам статьи удалось обнаружить в 55 личинках следы самок и самцов ос-эндопаразитов четырех не известных ранее видов — они получили названия Xenomorphia resurrecta (к этому виду принадлежат 42 из 55 найденных ос), Xenomorphia handschini, Coptera anka и Palaeortona quercyensis.

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Род Xenomorphia назван в честь заглавного персонажа фильмов о Чужом, а видовое название resurrecta напоминает о «цифровом воскрешении» вымерших видов. Второй вид этого же рода назван в честь швейцарского энтомолога Эдуарда Хандшина, который обнаружил первые следы ос-паразитов в окаменелостях из Керси. Все осы относятся к семейству диаприид (Diapriidae).

Часть ос сохранилась достаточно хорошо, чтобы можно было определить их возраст: 19 ос со сложенными крыльями ученые считают личинками на поздней стадии развития, а еще 20 — взрослыми насекомыми. Каждый из видов по-своему адаптировался к своим хозяевам: так, например, Coptera anka и Palaeortona quercyensis отличаются от «коллег» формой антенн, крыльев и петиолей (это сегмент тела насекомого, соединяющий брюшко с грудью, или тораксом) — так они адаптировались к жизни на земле, считают авторы.

Ольга Добровидова

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