Ученые нашли ос-паразитов возрастом 60 миллионов лет и назвали их в честь Чужого
Европейские ученые нашли в окаменевших личинках мух, которые хранились в музеях Швеции и Швейцарии,
Европейские ученые нашли в окаменевших личинках мух, которые хранились в музеях Швеции и Швейцарии,
Некоторые из новых видов получили название в честь главного персонажа фильма о Чужом, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
Как отмечается в статье, хотя почти 50 процентов животных — паразиты, найти в ископаемых останках следы паразитизма очень трудно, поскольку для этого нужно показать взаимодействие двух организмов. В частности,
Томас ван де Камп (Thomas van de Kamp) из Технологического института Карлсруэ и его коллеги изучили 1,5 тысячи окаменевших личинок периода палеогена (23−66 миллионов лет назад), найденных на территории современной Франции в том же регионе Керси и хранящихся в музейных коллекциях Базеля и Стокгольма.
Авторам статьи удалось обнаружить в 55 личинках следы самок и самцов
Род Xenomorphia назван в честь заглавного персонажа фильмов о Чужом, а видовое название resurrecta напоминает о «цифровом воскрешении» вымерших видов. Второй вид этого же рода назван в честь швейцарского энтомолога Эдуарда Хандшина, который обнаружил первые следы
Часть ос сохранилась достаточно хорошо, чтобы можно было определить их возраст: 19 ос со сложенными крыльями ученые считают личинками на поздней стадии развития, а еще 20 — взрослыми насекомыми. Каждый из видов
Ольга Добровидова