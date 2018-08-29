Ученые обнаружил менопаузу у нарвалов и белух

Британские биологи обнаружили, что самки двух млекопитающих — нарвалов и белух — переживают состояние, похожее на менопаузу: их способность к размножению прекращается задолго до конца жизни. Это удалось показать с помощью анализа яичников 16 видов китообразных. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, эта находка увеличивает количество известных видов с пострепродуктивным периодом жизни до пяти.

Самки большинства млекопитающих не теряют способность к размножению на протяжении всего времени от достижения репродуктивного возраста до смерти. Тем не менее, у представителей некоторых видов репродуктивная способность теряется в определенном возрасте. К таким видам относится, разумеется, человек: у женщин менопауза (период после наступления последней самостоятельной менструации) наступает, в среднем, в 45−50 лет. Помимо людей пострепродуктивный период также наблюдается и у двух других видов животных: самки косаток (Ornicus orca) и короткоплавниковых гринд (Globicephala macrorhynchus), которые перестают размножаться в сорокалетнем возрасте, после чего живут в среднем еще 10−15 лет.

Так как и косатки, и гринды — представители подотряда зубатых китов (Odontoceti), можно сделать предположение, что среди родственных им млекопитающих есть и другие виды, самки которых переживают пострепродуктивный период. Проверить эту гипотезу решили исследователи их Эксетерского университета под руководством Даррена Крофта (Darren Croft).

Репродуктивная система самок китообразных позволяет отследить временной период функицонирования яичников. После овуляции из граафова пузырька (мешочка, в котором содержится яйцеклетка) последовательно формируются две железы: сначала желтое, а потом — атретическое тело. И та, и другая железа остаются в яичниках на протяжении всей жизни, а по скорости формирования можно предсказать способность организма к размножению.

Ученые провели post mortem анализ яичников китообразных: всего удалось получить полные данные для 16 различных видов. Для самок каждого из видов исследователи рассчитали отношение возраста репродуктивного старения (завершения нормального функционирования яичников) к возрасту физиологического старения (средней продолжительности жизни вида). К примеру, для женщины такое отношение примерно равно 1,8, учитывая среднюю продолжительность жизни в 82 года и средний возраст наступления менопаузы в 45 лет; отношение, равное единице, при этом означает, что способность к размножению пропадает одновременно с окончанием жизни особи, то есть размножаться она может на протяжении всей жизни.

Больше единицы эта величина оказалась у двух видов из рассмотренных шестнадцати: 1,69 у самки белухи (Delphinapterus leucas) и 1,48 — у самки нарвала (Monodon monoceros). У короткоплавниковых гринд, самки которых переживают пострепродуктивный период, это число равнялось 1,38. Таким образом ученые подтвердили, что белухи и нарвалы переживают менопаузу (следует уточнить, что у китообразных менструального цикла нет и название «менопауза» употреблено для простоты обозначения прекращения способности к размножению).

При эволюционном развитии раннее прекращение размножения и необходимость жизни в пострепродуктивный период могут появиться по разным причинам. Для человека, учитывая разнообразие жизнедеятельности вида и высокую среднюю продолжительность жизни, они достаточно очевидны. Что касается зубатых китов, то авторы работы предполагают, что наличие в репродуктивном цикле самок некоторых видов менопаузы обусловлено тесными семейными связями особей. К примеру, самки косаток в среднем производят на свет до шести детенышей и проводят с ними (а так же своими внуками) всю жизнь. Так как увеличение количества отпрысков предполагает высокую конкуренцию в борьбе за пропитание, лучшая стратегия — ограничить их количество, сократив репродуктивный цикл. Ученые предполагают, что социум белух и нарвалов обладает такими же особенностями, и именно это заставило их размножение эволюционировать во временно ограниченную функцию. Точно об этом, однако, пока неизвестно: для этого, как отмечают ученые, необходимо подробно изучить особенности поведения животных.

Социальные взаимодействия китообразных изучаются довольно часто и иногда приводят к неожиданным открытиям. К примеру, недавно ученым удалось впервые задокументировать случай внутривидового детоубийства среди косаток.