РБК узнал о планах Путина внедрить «эталонные тарифы» в ЖКХ и энергетике

Источник: РИА "Новости"

Соответствующие поручения президента Владимира Путина содержатся в проекте протокола по итогам заседания президентской комиссии по ТЭК 27 августа, сообщает РБК со ссылкой на документ.

С предложением об эталонных тарифах выступил руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев. Путин поручил правительству реализовать это предложение до 31 июля 2019 г., подтвердил изданию один из участников заседания.

«Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов», — заявил Путин на комиссии.

Речь идет об эталонных затратах на модернизацию мощностей, пояснил «Ведомостям» федеральный чиновник, принимавший участие в заседании комиссии. Типовые решения модернизации ТЭС и их нормативная стоимость были разработаны Минэнерго и согласовывались с антимонопольным ведомством, указал «Ведомостям» заместитель руководителя ФАС Виталий Королев: «Эти типовые проекты будут выноситься на конкурс, и генерирующие компании на их основе смогут сформировать свои предложения по цене мощности. Она также определяется на конкурсе и не регулируется государством».

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Механизм позволит установить справедливую стоимость проектов модернизации, чтобы генерирующие компании не предлагали дорогие и необычные решения, считает Королев: «Это сделает предложения генераторов понятными и сопоставимыми. Для потребителей это означает прозрачное формирование цены на мощности».

Сейчас тарифы для каждой теплоснабжающей и сетевой организации ежегодно устанавливают власти регионов, и в такой системе есть пространство для завышения или занижения расходов энергетиков в зависимости от того, «как договоришься» с местными властями, указывал РБК из участников обсуждения.