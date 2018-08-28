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23:31 (мск), источник: Ведомости

РБК узнал о планах Путина внедрить «эталонные тарифы» в ЖКХ и энергетике

До конца июля 2019 г. регионы могут перейти на эталонный принцип формирования тарифов в ЖКХ и сетевом комплексе, долгосрочные тарифы на 5−10 лет, а также лишиться возможности поднимать тарифы для населения выше установленного уровня без согласования с ФАС.

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Источник: РИА "Новости"

Соответствующие поручения президента Владимира Путина содержатся в проекте протокола по итогам заседания президентской комиссии по ТЭК 27 августа, сообщает РБК со ссылкой на документ.

С предложением об эталонных тарифах выступил руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев. Путин поручил правительству реализовать это предложение до 31 июля 2019 г., подтвердил изданию один из участников заседания.

«Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов», — заявил Путин на комиссии.

Речь идет об эталонных затратах на модернизацию мощностей, пояснил «Ведомостям» федеральный чиновник, принимавший участие в заседании комиссии. Типовые решения модернизации ТЭС и их нормативная стоимость были разработаны Минэнерго и согласовывались с антимонопольным ведомством, указал «Ведомостям» заместитель руководителя ФАС Виталий Королев: «Эти типовые проекты будут выноситься на конкурс, и генерирующие компании на их основе смогут сформировать свои предложения по цене мощности. Она также определяется на конкурсе и не регулируется государством».

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Механизм позволит установить справедливую стоимость проектов модернизации, чтобы генерирующие компании не предлагали дорогие и необычные решения, считает Королев: «Это сделает предложения генераторов понятными и сопоставимыми. Для потребителей это означает прозрачное формирование цены на мощности».

Сейчас тарифы для каждой теплоснабжающей и сетевой организации ежегодно устанавливают власти регионов, и в такой системе есть пространство для завышения или занижения расходов энергетиков в зависимости от того, «как договоришься» с местными властями, указывал РБК из участников обсуждения.

Внедрение механизма эталонных операционных затрат обсуждается в энергетической отрасли с начала 2017 г. ФАС уже утвердила методику расчета эталонов для энергосбытовых компаний, она заработала с 1 июля 2018 г. ФАС оценивала экономию потребителей от новой методики расчета эталонной сбытовой надбавки в 12,7 млрд руб. за три года.

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