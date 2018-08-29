Шоу должно продолжаться: Майкл Джексон и после смерти верен себе

Источник: AP 2018

В среду, 29 августа, могло бы исполниться 60 лет Майклу Джексону. Сам он в этом не сомневался, поскольку искренне собирался жить вечно. Чем, вероятно, очень насмешил кого-то в небесной канцелярии, вследствие чего покинул этот мир в возрасте 50 лет. Однако сделать он успел много. Как минимум стал одной из главных фигур музыкальной поп-культуры, сопоставимой, пожалуй, по масштабам лишь с Элвисом Пресли (их, кстати, многое связывает — не только бешеная популярность и трагическая смерть в расцвете жизни, но и родственные узы). Подробности — в материале портала iz.ru.

Дай пять

Майкл Джексон рос в многодетной семье в штате Индиана. Отец-деспот частенько избивал мальчика (как, впрочем, и остальных восьмерых отпрысков), что очевидным образом наложило отпечаток на психику ребенка. Но были и плюсы: Майкла взяли в семейную группу Jackson 5, состоявшую из его братьев.

Вскоре Джексон стал ведущим вокалистом и подростковый квинтет несколько лет успешно выступал в различных заведениях по всей Америке. Не стоит, конечно, полагать, что это были стадионы — в основном приходилось довольствоваться барами и стрип-клубами. Однако на жизнь вполне хватало.

Группа Jackson 5 | Источник: AP 2018

К середине 1970-х популярность ансамбля стала падать и вскоре Jackson 5 прекратили свое существование. Об остальных четверых братьях с тех пор никто практически и не слышал. Относительной популярности добились, как ни странно, сестры Майкла Ла Тойа и Дженнет, которых в Jackson 5 не взяли по гендерному признаку. Но настоящей суперзвездой в этой семье стал только один.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SA3-mVGc8wA?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Назло рекордам

Мировая слава пришла к Джексону в 1982 году с альбомом Thriller. На планете продано 109 млн копий этой пластинки — этот рекорд до сих пор не удалось побить никому.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0P4A1K4lXDo?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Майкл вообще не любил размениваться по мелочам. Он считал себя лучшим и всегда подчеркивал это любым способом. Особенно он не любил экономить на клипах. Видео Scream, снятое с использованием самой современной на тот момент компьютерной графики за $7 млн до сих пор является самым дорогим в истории. Клип Bad обошелся несколько дешевле, зато режиссером был приглашен сам Мартин Скорсезе. Ну, а Thriller — это даже не клип, а скорее короткометражный фильм в духе популярных хорроров.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sOnqjkJTMaA?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не забывал при этом Джеко и о детских мечтах. Так, он приобрел ранчо Neverland, на котором устроил целый парк развлечений для себя и своих гостей, а также выкупил права на ряд песен своих кумиров The Beatles. Последнее стало причиной его ссоры с Полом Маккартни, который имел виды на свои творения.

Пусть говорят

Майкл Джексон был окутан разными мифами. Два главных заключались в том, что он якобы пересадил себе кожу, чтобы стать белым, и что спит в барокамере. И то и другое, по всей видимости, неправда. Кожу Джексону действительно пришлось пересаживать после несчастного случая с пиротехникой на концерте в 1984 году. После этого инцидента на лице короля поп-музыки стали проявляться белые пятна и ему постоянно приходилось пользоваться тональным кремом. Что же касается барокамеры, то Майкл один раз сфотографировался в ней на открытии детского ожогового центра, что сразу дало повод для слухов.

Источник: AP 2018

Впрочем, артист особо не старался всё это опровергать — любая шумиха была ему на руку. Единственное, что можно утверждать точно: Джексон панически боялся микробов. Если маску он время от времени всё же снимал, то знаменитую перчатку с бриллиантами — никогда, даже при рукопожатии с первыми лицами государств. Его можно понять: ведь он собирался дожить как минимум до 150 лет.

Детская неожиданность

В последние годы жизни Майкла Джексона его имя, увы, ассоциировалось больше не с музыкой, а с педофильскими скандалами. Джеко очень любил детей, жертвовал огромные суммы на благотворительность и часто приглашал юных гостей в Neverland — зачастую с ночевкой.

В 1993 году Майкл был обвинен в растлении 13-летнего Джордана Чандлера. Отец мальчика подал иск, заявив, что артист заставлял его сына трогать гениталии. Унизительный для звезды судебный процесс (ему пришлось даже продемонстрировать свой пенис) закончился мировым соглашением и выплатой $22 млн. В 2003 году аналогичный иск подала семья другого подростка. На сей раз Джексон решил бороться до конца. Процесс длился два года, и в итоге Джеко был оправдан. Однако эта история сильно пошатнула его здоровье и опустошила финансово (услуги армии адвокатов обошлись в десятки миллионов долларов).

Ранчо Neverland | Источник: AP 2018

Уже после смерти Майкла Джордан Чандлер признался, что оговорил артиста по требованию отца. Последнему, впрочем, миллионы Джексона не принесли счастья: он покончил с собой.

Кстати, по слухам, именно эти скандалы стали отчасти причиной распада группы Guns’N Roses.

Эксл Роуз, который в детстве подвергся сексуальному насилию и с тех пор люто ненавидел педофилов, пришел в ярость, когда узнал, что гитарист Слэш записал совместный трэк с Джексоном. После истерики фронтмена Слэш покинул коллектив, а за ним удалились и прочие участники. Парни не разговаривали после этого почти 20 лет.

Джексон пытался восстановить репутацию, женившись на Лизе Марии Пресли, дочери другого короля — рок-н-ролла. Однако брак продлился недолго.

Смерть в игле

Последние годы Джексона преследовали сплошные неудачи. Neverland пришлось продать и перебраться в съемный особняк в Беверли-Хиллз (неподалеку от поместья Хью Хефнера). Последние альбомы вызывали интерес уже только у самых преданных фанатов.

Переломным моментом должен был стать сентябрь 2009 года, когда Джексон впервые за долгое время собрался дать серию концертов в Лондоне. Билеты на все шоу были распроданы моментально, промоутеры уже потирали руки в предвкушении мирового тура. Всё говорило о триумфальном возвращении короля поп-музыки.

На пресс-конференции в O2 Arena в Лондоне, 5 марта 2009 года | Источник: AP 2018

Не хватило каких-то трех месяцев. 25 июня личный врач Джексона приехал к нему и сделал укол успокоительного — как выяснилось позже, не рассчитав дозировку. Майкл Джексон успокоился навсегда.

Последнее шоу Майкла Джексона состоялось на его похоронах. Они превратились в концерт, который посмотрело около миллиарда человек по всему миру. Король и тут оказался верен себе — шоу должно продолжаться. И сейчас, спустя девять лет после смерти, он продолжает оставаться ньюсмейкером — вспомнить хотя бы недавний скандал с посмертными записями, многие из которых вроде оказались фальшивыми.