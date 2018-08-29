Шоу должно продолжаться: Майкл Джексон и после смерти верен себе
Королю
Королю
В среду, 29 августа, могло бы исполниться 60 лет Майклу Джексону. Сам он в этом не сомневался, поскольку искренне собирался жить вечно. Чем, вероятно, очень насмешил
Майкл Джексон рос в многодетной семье в штате Индиана.
Вскоре Джексон стал ведущим вокалистом и подростковый квинтет несколько лет успешно выступал в различных заведениях по всей Америке. Не стоит, конечно, полагать, что это были стадионы — в основном приходилось довольствоваться барами и
К середине 1970-х популярность ансамбля стала падать и вскоре Jackson 5 прекратили свое существование. Об остальных четверых братьях с тех пор никто практически и не слышал. Относительной популярности добились, как ни странно, сестры Майкла Ла Тойа и Дженнет, которых в Jackson 5 не взяли по гендерному признаку. Но настоящей суперзвездой в этой семье стал только один.
Мировая слава пришла к Джексону в 1982 году с альбомом Thriller. На планете продано 109 млн копий этой пластинки — этот рекорд до сих пор не удалось побить никому.
Майкл вообще не любил размениваться по мелочам. Он считал себя лучшим и всегда подчеркивал это любым способом. Особенно он не любил экономить на клипах. Видео Scream, снятое с использованием самой современной на тот момент компьютерной графики за $7 млн до сих пор является самым дорогим в истории. Клип Bad обошелся несколько дешевле, зато режиссером был приглашен сам Мартин Скорсезе. Ну, а Thriller — это даже не клип, а скорее короткометражный фильм в духе популярных хорроров.
Не забывал при этом Джеко и о детских мечтах. Так, он приобрел ранчо Neverland, на котором устроил целый парк развлечений для себя и своих гостей, а также выкупил права на ряд песен своих кумиров The Beatles. Последнее стало причиной его ссоры с Полом Маккартни, который имел виды на свои творения.
Майкл Джексон был окутан разными мифами. Два главных заключались в том, что он якобы пересадил себе кожу, чтобы стать белым, и что спит в барокамере. И то и другое, по всей видимости, неправда. Кожу Джексону действительно пришлось пересаживать после несчастного случая с пиротехникой на концерте в 1984 году. После этого инцидента на лице короля
Впрочем, артист особо не старался всё это опровергать — любая шумиха была ему на руку. Единственное, что можно утверждать точно: Джексон панически боялся микробов. Если маску он время от времени всё же снимал, то знаменитую перчатку с бриллиантами — никогда, даже при рукопожатии с первыми лицами государств. Его можно понять: ведь он собирался дожить как минимум до 150 лет.
В последние годы жизни Майкла Джексона его имя, увы, ассоциировалось больше не с музыкой, а с педофильскими скандалами. Джеко очень любил детей, жертвовал огромные суммы на благотворительность и часто приглашал юных гостей в Neverland — зачастую с ночевкой.
В 1993 году Майкл был обвинен в растлении 13-летнего Джордана Чандлера. Отец мальчика подал иск, заявив, что артист заставлял его сына трогать гениталии. Унизительный для звезды судебный процесс (ему пришлось даже продемонстрировать свой пенис) закончился мировым соглашением и выплатой $22 млн. В 2003 году аналогичный иск подала семья другого подростка. На сей раз Джексон решил бороться до конца. Процесс длился два года, и в итоге Джеко был оправдан. Однако эта история сильно пошатнула его здоровье и опустошила финансово (услуги армии адвокатов обошлись в десятки миллионов долларов).
Уже после смерти Майкла Джордан Чандлер признался, что оговорил артиста по требованию отца. Последнему, впрочем, миллионы Джексона не принесли счастья: он покончил с собой.
Кстати, по слухам, именно эти скандалы стали отчасти причиной распада группы Guns’N Roses.
Эксл Роуз, который в детстве подвергся сексуальному насилию и с тех пор люто ненавидел педофилов, пришел в ярость, когда узнал, что гитарист Слэш записал совместный трэк с Джексоном. После истерики фронтмена Слэш покинул коллектив, а за ним удалились и прочие участники. Парни не разговаривали после этого почти 20 лет.
Джексон пытался восстановить репутацию, женившись на Лизе Марии Пресли, дочери другого короля —
Последние годы Джексона преследовали сплошные неудачи. Neverland пришлось продать и перебраться в съемный особняк в
Переломным моментом должен был стать сентябрь 2009 года, когда Джексон впервые за долгое время собрался дать серию концертов в Лондоне. Билеты на все шоу были распроданы моментально, промоутеры уже потирали руки в предвкушении мирового тура. Всё говорило о триумфальном возвращении короля
Не хватило
Последнее шоу Майкла Джексона состоялось на его похоронах. Они превратились в концерт, который посмотрело около миллиарда человек по всему миру. Король и тут оказался верен себе — шоу должно продолжаться. И сейчас, спустя девять лет после смерти, он продолжает оставаться ньюсмейкером — вспомнить хотя бы недавний скандал с посмертными записями, многие из которых вроде оказались фальшивыми.
Наверняка он смотрит на всё это и посмеивается, прохаживаясь своей знаменитой лунной походкой. Ведь, как говорили в фильме «Люди в черном», он не умер, он просто улетел на свою планету.