СМИ подсчитали, сколько звезды и миллиардеры зарабатывают за час

Источник: AP 2018

Лидером в рейтинге стал актер Джордж Клуни с почасовой зарплатой в размере 27 283 долларов. Вторую строчку заняла звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер с зарплатой 19 006 долларов в час. Тройку замкнул актер Дуйэн Джонсон с почасовым окладом 14 155 долларов.

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Далее в списке идут актриса и телеведущая Эллен Дедженерес (9 988 долларов), баскетболист Леброн Джеймс (9 760 долларов), а также певицы Тейлор Свифт (9 132 долларов) и Бейонсе (6 849 долларов).

В рейтинге миллиардеров первую строчку с подавляющим отрывом занял глава компании Amazon Джефф Безос, который зарабатывает 4 474 885 долларов в час. Вторую позицию занял основатель Facebook Марк Цукерберг с показателем 1 712 328 долларов.