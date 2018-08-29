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01:49 (мск), источник: РИА Новости

СМИ подсчитали, сколько звезды и миллиардеры зарабатывают за час

Новостной портал Business Insider подсчитал, сколько денег в час зарабатывают самые известные звезды шоу-бизнеса и миллиардеры. Подсчет провели на основе информации о доходах знаменитостей журнала Forbes.

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Источник: AP 2018

Лидером в рейтинге стал актер Джордж Клуни с почасовой зарплатой в размере 27 283 долларов. Вторую строчку заняла звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер с зарплатой 19 006 долларов в час. Тройку замкнул актер Дуйэн Джонсон с почасовым окладом 14 155 долларов.

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Далее в списке идут актриса и телеведущая Эллен Дедженерес (9 988 долларов), баскетболист Леброн Джеймс (9 760 долларов), а также певицы Тейлор Свифт (9 132 долларов) и Бейонсе (6 849 долларов).

В рейтинге миллиардеров первую строчку с подавляющим отрывом занял глава компании Amazon Джефф Безос, который зарабатывает 4 474 885 долларов в час. Вторую позицию занял основатель Facebook Марк Цукерберг с показателем 1 712 328 долларов.

Также в рейтинг вошли глава Walmart Эдис Уолтон (1 392 694 долларов), инвестор Уоррен Баффет (958 904 долларов), основатель Alphabet Ларри Пейдж (924 657 долларов), глава Tesla Илон Маск (684 931 долларов), а также создатель Microsoft Билл Гейтс (456 621 долларов).

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