Половина россиян испытывают трудности при подготовке детей к новому учебному году
При этом 40% россиян считают российскую систему школьного образования неэффективной.
При этом 40% россиян считают российскую систему школьного образования неэффективной.
Подготовка ребенка к предстоящему учебному году вызывает финансовые трудности у 51% родителей, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В тоже время почти половина россиян (45%) считают, что современные педагоги учат детей хуже, по сравнению с тем, как их учили в свое время, пишет ТАСС со ссылкой на данный опроса ВЦИОМ.
«У каждого второго опрошенного (51%) подготовка к 1 сентября вызывает определенные финансовые трудности, но они рассматриваются как посильные. Для каждого пятого (21%) — сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить», — приводит выдержку из материала исследования ТАСС.
По данным опроса, качество современного школьного обучения в России устраивает 67% опрошенных.
О соответствии мировым стандартам школьного обучения в России заявили 36% опрошенных родителей, 33% придерживаются противоположного мнения, а 9% считают его продвинутым по мировым критериям.
45% опрошенных респондентов считают, что современные педагоги обучают детей хуже, чем их самих учили в свое время. При этом для 31% опрошенных важно то, чтобы преподаватель умел найти подход к ученику, для 30% россиян — был грамотным и преподносил материал в доступной форме. О том, что полученных в школе знаний мало для получения по единому государственному экзамену (ЕГЭ) высшего балла высказались 72% родителей. По их мнению, для этого необходимы дополнительные занятия с репетитором.
Опрос россиян проходил в период с 23 по 25 августа текущего года. В нем приняли участие 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 25 до 45 лет, которые имеют детей школьного возраста. Исследование проводилось методом телефонного интервью со случайным выбором стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории России.
Правительство России установило сроки внесения в федеральные государственные стандарты (ФГОС) изменений, которые будут направлены на выработку у обучающихся нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям. Обновлением стандартов будут заниматься профильные ведомства — Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруд. Как отметили в кабинете министров, проработка поручений председателя правительства уже начата.