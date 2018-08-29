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10:09 (мск), источник: РИА Новости

Чисто экологическое убийство. Пять цивилизаций, погибших по своей вине

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Империи рушатся не только от нашествия варваров или междоусобных войн за власть. Согласно целому ряду исследований, некоторые развитые древние общества исчезли с лица Земли из-за проблем с экологией — загрязнения воздуха, вырубки лесов и эрозии почв.

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Землепашцы бронзового века

Международная группа ученых исследовала сотни ископаемых костей животных, найденных на территории Ирландии, и пришла к выводу, что биохимические циклы в почве (в том числе круговорот азота) нарушились еще в бронзовом веке, около трех тысяч лет назад.

Избыток в костях изотопов азота 15N указывает на вмешательство в природные экосистемы человека. В конце среднего бронзового века содержание этого вещества в почве резко выросло и больше никогда не падало до исходных значений.

В дикой природе азот накапливается в грунте и выводится оттуда постоянно, обеспечивая баланс.

Древние землепашцы, вырубая леса, засевая участки культурными растениями и разводя домашний скот, нарушили это хрупкое равновесие и полностью изменили почвенные экосистемы Ирландии.
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По мнению авторов работы, результаты исследования можно распространить и на другие регионы мира. Получается, что менять природу под себя человек стал на несколько веков раньше, чем считалось прежде.

Вырубленные леса индейцев майя

Именно нарушение биохимических циклов и, как следствие, обеднение почв способствовали исчезновению цивилизации индейцев майя, уверены американские и канадские геологи. Анализ органических отложений со дна озер Чичанканаб, Сальпетен и Итцан на юге Мексики показал, что превращение деревень майя в первые крупные города-государства сопровождалось интенсивной вырубкой тропических лесов под пашни и, соответственно, деградацией грунта.

Руины города Тулум на полуострове Юкатан, Мексика | Источник: СС0/chambly1236
Ученые предполагают, что почва джунглей, где сеяли кукурузу и другие сельскохозяйственные культуры, не успевала восстанавливаться, поэтому индейцам приходилось уничтожать все больше деревьев и забрасывать старые поля.

Обезлесенные почвы разрушались, из них вымывались некоторые микроэлементы. Эти необратимые изменения сделали земли майя малоплодородными, что повлекло за собой голод и политическую нестабильность. В IX веке нашей эры люди покинули большинство городов-государств майя.

Истуканы вместо животных

Похожая история произошла и на острове Пасхи.

Из-за массовой вырубки лесов началась ветровая и дождевая эрозия почв, что видно по увеличению количества вымытых из почвы ионов металлов в осадочных отложениях.

Последствия не заставили себя ждать: иссякло сырье — лесные дикорастущие съедобные растения, упала урожайность культивируемых злаков. Наземные птицы исчезли полностью, а видовое разнообразие морских птиц сократилось почти в три раза. Нехватка ресурсов привела к войне между племенами, усилению социального неравенства, появлению знаменитых каменных статуй моаи и массовому вымиранию населения.

Вместо того чтобы строить лодки, жители острова Пасхи использовали большое количество древесины для транспортировки статуй моаи, чем фактически лишили себя даров моря и возможности покинуть остров | Источник: РИА "Новости"

Исследования почвы и фундаментов зданий, оставшихся на острове, продемонстрировали, что, когда его заселяли люди, земля не была бесплодной пустыней, тут был субтропический лес с высокими деревьями и кустарником. Лес начали вырубать, скорее всего, около 900 года нашей эры. К XX веку на острове насчитывалось только 48 видов растений, самое крупное из которых, торомиро, не выше двух метров. Остальное — невысокие папоротники, травы, осока и кустарники.

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Как отмечает эволюционный биолог Джаред Даймон в книге «Коллапс. Почему одни общества приводят к процветанию, а другие — к гибели», у островитян не было внешних врагов, поскольку они были изолированы и практически ни с кем не контактировали. Никаких свидетельств об изменении климата в этот период тоже нет. Исчезновение культуры моаи — чисто экологическая катастрофа, в которой виноваты сами жители острова Пасхи.

Уничтожение зеленого острова

Викинги, колонизировавшие в X веке Гренландию, неразумно расходовали природные ресурсы и тем самым приблизили гибель своего сообщества. Долгое время считалось, что потомки Эрика Рыжего покинули остров из-за климатических изменений. Когда в 986 году викинги высадились в Гренландии, среднегодовые температуры в Европе были довольно высокими. Четыре столетия спустя наступил так называемый малый ледниковый период, спровоцировавший голод и массовую гибель населения.

Анализ проб гренландского ледника, проведенный в 2015 году, показал, что климатический оптимум (повышение среднегодовых температур на территории Европы в X-XIII веках) не затронул Гренландию | Источник: СС0/Barni1
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Однако анализ проб гренландского ледника, проведенный в 2015 году американскими учеными, позволил сделать вывод, что никакого потепления в X—XIII веках в тех местах не наблюдалось. В десятом столетии там было так же холодно, как и в четырнадцатом, когда последние викинги оставили остров. Поэтому теория о резком изменении климата вряд ли соответствует действительности.

По мнению Джареда Даймона, воинственные скандинавы потерпели в Гренландии неудачу из-за сочетания нескольких факторов, но главным образом из-за потребительского отношения к природным ресурсам.

Исследование озерных донных отложений показало, что викинги выжигали леса под пастбища для скота, срезали дерн для строительства и отопления.

Почвы, лишенные растительного покрова, разрушались. Скандинавское население Гренландии исчезло полностью — тысячи, истощенные голодом, погибли в войнах и беспорядках, тысячи уехали, и из потомков Эрика Рыжего никого не осталось.

Все можно исправить

Описанные экологические проблемы смертельны для цивилизации, только если население не хочет приспосабливаться к меняющимся условиям. Викингам Даймон противопоставляет инуитов, живших в Гренландии в те же времена. Дома они строили из снега и льда, обогревались подкожным жиром тюленей, а питались в основном рыбой и морскими животными.

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По мнению зооархеологов, древние египтяне способствовали тому, что в долине Нила исчезли дикие звери, но сумели к этому приспособиться, увеличив в рационе долю выращиваемых злаков. Как выяснили исследователи из калифорнийского университета в Санта-Крузе, Университетов Сан-Паулу и Бристоля, за последние четыре тысячи лет из 37 крупных млекопитающих, обитавших в Древнем Египте, до наших дней дожили только семь.

Ученые подчеркивают, что сейчас экологическая обстановка в долине Нила особенно неустойчива и нарушить ее очень просто. Потеря одного-двух видов животных может спровоцировать новую экологическую катастрофу.

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