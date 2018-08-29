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11:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Кара-Мурза-младший понесет гроб Маккейна

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший будет в числе тех, кто понесет гроб с телом американского сенатора Джона Маккейна на церемонии прощания 1 сентября, сообщает Politico. Сенатор при жизни сам занимался планированием похорон и лично выбрал россиянина.

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Источник: РИА "Новости"

Как уточняет издание, в апреле 2017 года общий друг передал господину Кара-Мурзе-младшему личное сообщение от Джона Маккейна, в котором тот озвучил свою просьбу. «У меня не было слов, я был убит горем и готов расплакаться. Я согласился, конечно, сказал, что это будет честью (понести гроб сенатора.— “Ъ”)», — сказал россиянин Politico.

Гроб также понесут бывший вице-президент США Джо Байден, экс-сенатор Расс Файнголд, экс-министр обороны США Уильям Коэн и нескольких друзей Джона Маккейна, в том числе актер Уоррен Битти.
Источник: Reuters

Джон Маккейн умер 26 августа на 81-м году жизни. Он пробыл на посту сенатора более 35 лет, выступив автором, соавтором или коспонсором 1 667 законов и дважды поучаствовав в президентской гонке. За пределами США он запомнился яркими политическими заявлениями и стремлением решать все задачи внешней политики США силой.

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