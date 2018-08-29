Кара-Мурза-младший понесет гроб Маккейна
Российский оппозиционер Владимир
Российский оппозиционер Владимир
Как уточняет издание, в апреле 2017 года общий друг передал господину
Джон Маккейн умер 26 августа на 81-м году жизни. Он пробыл на посту сенатора более 35 лет, выступив автором, соавтором или коспонсором 1 667 законов и дважды поучаствовав в президентской гонке. За пределами США он запомнился яркими политическими заявлениями и стремлением решать все задачи внешней политики США силой.
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