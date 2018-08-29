Кара-Мурза-младший понесет гроб Маккейна

Как уточняет издание, в апреле 2017 года общий друг передал господину Кара-Мурзе-младшему личное сообщение от Джона Маккейна, в котором тот озвучил свою просьбу. «У меня не было слов, я был убит горем и готов расплакаться. Я согласился, конечно, сказал, что это будет честью (понести гроб сенатора.— “Ъ”)», — сказал россиянин Politico.