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14:28 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, чем питались древние люди-«щелкунчики»

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Анализ структуры зубов австралопитеков и парантропов, гоминид-«щелкунчиков», помог ученым узнать, как они пережевывали пищу и раскрыть необычную диету второй группы протолюдей. Их выводы были представлены в журнале Royal Society Open Science.

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Источник: AFP 2018

«Мои коллеги-палеонтологи всегда пытались понять, что именно ели эти древние люди, и почему-то не обращали внимание на то, как они пережевывали пищу. Наше исследование показывает, что крайне важно изучать и то, и другое», — завил Габриель Мачо (Gabriele Macho) из Оксфордского университета (Великобритания).

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Ученые достаточно давно спорят о том, чем питались наши предки и как давно они научились варить пищу и обрабатывать ее иным образом. Дело в том, как ученые выяснили уже несколько десятилетий назад, что аппетиты человеческого мозга несовместимы с диетой из полностью сырой пищи. Даже гориллы, чей мозг в несколько раз меньше нашего, вынуждены искать и есть растительность по 9−10 часов в день.

Часть предков Homo sapiens — астралопитеки, парантропы и человек умелый — укладывались в эти рамки, а более поздние представители нашего рода уже физически не могли бы поддерживать свой мозг, питаясь исключительно сырыми дарами природы. Поэтому, как считают сегодня многие антропологи, человечество уже должно было открыть огонь и «кухню» к тому времени, и начать питаться сваренными белками и жирами.

Тем не менее, споры вокруг диеты древних людей, как отмечает Мачо, сегодня не утихают из-за того, что антропологи уже несколько десятилетий не могут объяснить то, как парантропы и австралопитеки, обладающие схожей анатомией челюстей и структурой зубов, могли уживаться рядом друг с другом и питаться примерно одинаковой пищей.

Об этом говорят равные доли изотопов углерода и других элементов в их эмали, а также идентичные ареалы обитания.

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Его команда нашла частичный ответ на эту загадку, подключив к ее решению не палеонтологов или антропологов, а стоматологов и биологов, изучающих то, как ныне существующие животные, в том числе гориллы и шимпанзе, пережевывают пищу.

Как объясняет Мачо, многие особенности в структуре моляров, к примеру, длина, расположение и размеры их корней, а также ямок на жевательной поверхности, отражают то, как ими пользуется их обладатель, в какую сторону он двигает челюстями и как он перемалывает еду.

В этом отношении зубы парантропов оказались крайне необычными и не похожими на моляры ныне существующих и вымерших гоминид. Оказалось, что они обладали уникальной «вертикальной» манерой пережевывания пищи, действительно роднящей их с «щелкунчиком», чем с другими приматами и людьми, чьи челюсти движутся в основном в стороны.

Подобная манера работы челюстей и структура зубов парантропов, как предполагают Мачо и его коллеги, говорит о том, что они питались жесткой и «колючей» растительной пищей, содержавшей в себе большие количества крахмала.

Какие именно растения входили в их диету, пока не понятно, однако Мачо и его коллеги считают, что необычная диета Parantropus robustus помогла им пережить австралопитеков и других «современников», прожив на Земле еще несколько сотен тысяч лет после их вымирания в середине плейстоцена. Ученые надеются, что открытие новых останков парантропов и изучение из зубов поможет дать ответ на этот вопрос.

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