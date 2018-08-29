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15:32 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Блогер испытала на себе диету Виктории Бекхэм и пожалела об этом

24-летняя блогер из Австралии Мишель Эндрюс провела эксперимент, в ходе которого в течение недели питалась и тренировалась по советам британского дизайнера и экс-солистки Spice Girls Виктории Бекхэм.

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Идея недельного эксперимента пришла Мишель в голову после того, как она вычитала в одном из интервью о строгой диете и очень суровом режиме Бекхэм. Свои впечатления Эндрюс описывала в своем блоге под названием The 20s Diary.

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Утро понедельника девушка начала с воды с яблочным уксусом и пятикилометровой пробежки. Затем позавтракала хлопьями из пророщенных зерен с органическим миндальным молоком и приняла пищевые добавки и мультивитамины.

На обед и ужин были суши и лосось с овощами, а вечером девушка пошла на силовую тренировку. К концу вторника блогер уже почувствовала слабость и занималась в зале только полчаса.

В среду Мишель сорвалась: пропустила утреннюю тренировку из-за сильной усталости, а постоянное чувство голода вынудило ее отступить от диеты и перекусить мясом с лапшой.

В четверг она снова взяла себя в руки и стойко провела две тренировки, но заметила, что чувствует постоянную усталость.

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Еще несколько дней австралийка жила по строгому режиму, но в последний день все бросила и заказала себе двойной бургер и мороженое.

Описывая свой эксперимент, Мишель отметила, что слишком строгая диета Виктории и несколько сложных тренировок в день ведут лишь к дикой усталости и потере сил. «Виктория Бекхэм — не человек», — заключила в своем блоге Эндрюс.

Во время загрузки произошла ошибка.Виктория Бэкхем
 Блогер испытала на себе диету Виктории Бекхэм и пожалела об этом
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