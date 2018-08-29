Последний Аватар: фото редких племен, которые скоро исчезнут с планеты
Индийский фотограф Аман Чотани путешествует по стране и снимает вымирающие племена, которые скоро исчезнут с лица Земли.
Индийский фотограф Аман Чотани путешествует по стране и снимает вымирающие племена, которые скоро исчезнут с лица Земли.
Он ведет блог в инстаграме и планирует издать фотокнигу под названием «Последний аватар», чтобы весь мир смог увидеть, как живут эти редкие общины.
Для осуществления задумки фотографу понадобится 7 тысяч 692 доллара (около 516 тысяч рублей). В настоящий момент он уже запустил краудфандинговую кампанию.
Сам Чотани родился в
Наши дети и дети наших детей никогда не узнают историю своего происхождения, и это печально. Они никогда не познакомятся с культурой, которая
где-тоочень глубоко в их душах.
Самые известные снимки Чотани — с гуру секты Агхори, которое живет на берегу Ганга. В общине считается, что они обладают редким даром лечить других людей — секрет волшебства кроется в том, что они обмазывают свои тела прахом умерших людей, которые остальные индийцы высыпают в реку после кремации.
Прах имеет голубой оттенок, поэтому жители этого вымирающего племени сильно напоминают героев фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. Большинство членов Агхори ходят обнаженными и отрицают реальность, утверждая, что все вокруг — иллюзия.
Очень популярны и другие снимки Чотани, в особенности с племенем под названием Коньяк (да-да, вы не ослышались).
Его представителей легко узнать по головным уборам из костей «убитых врагов». Лет десять назад головы членов вражеских общин вешали дома, чтобы хвалиться ими перед гостями. Чем больше голов — тем больше уважение к хозяевам дома.
Чтобы члены племени привыкли к Чотани и позволили ему себя фотографировать, он должен жить с ними около недели, с уважением соблюдая все их традиции. И так каждый раз.
Предлагаем вам еще немного посмотреть волшебные снимки индийского фотографа из его инстаграма.