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15:50 (мск), источник: Playboy

Последний Аватар: фото редких племен, которые скоро исчезнут с планеты

Индийский фотограф Аман Чотани путешествует по стране и снимает вымирающие племена, которые скоро исчезнут с лица Земли.

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Он ведет блог в инстаграме и планирует издать фотокнигу под названием «Последний аватар», чтобы весь мир смог увидеть, как живут эти редкие общины.

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Для осуществления задумки фотографу понадобится 7 тысяч 692 доллара (около 516 тысяч рублей). В настоящий момент он уже запустил краудфандинговую кампанию.

Сам Чотани родился в Нью-Дели и считает, что древние общины исчезают намного быстрее, чем следовало бы:

Наши дети и дети наших детей никогда не узнают историю своего происхождения, и это печально. Они никогда не познакомятся с культурой, которая где-то очень глубоко в их душах.
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Самые известные снимки Чотани — с гуру секты Агхори, которое живет на берегу Ганга. В общине считается, что они обладают редким даром лечить других людей — секрет волшебства кроется в том, что они обмазывают свои тела прахом умерших людей, которые остальные индийцы высыпают в реку после кремации.

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Прах имеет голубой оттенок, поэтому жители этого вымирающего племени сильно напоминают героев фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. Большинство членов Агхори ходят обнаженными и отрицают реальность, утверждая, что все вокруг — иллюзия.

Очень популярны и другие снимки Чотани, в особенности с племенем под названием Коньяк (да-да, вы не ослышались).

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Его представителей легко узнать по головным уборам из костей «убитых врагов». Лет десять назад головы членов вражеских общин вешали дома, чтобы хвалиться ими перед гостями. Чем больше голов — тем больше уважение к хозяевам дома.

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Чтобы члены племени привыкли к Чотани и позволили ему себя фотографировать, он должен жить с ними около недели, с уважением соблюдая все их традиции. И так каждый раз.

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Предлагаем вам еще немного посмотреть волшебные снимки индийского фотографа из его инстаграма.

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