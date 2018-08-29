Звезды и странный бизнес: кто в чем преуспел или провалился?

Снуп Дог выпускает книжку кулинарных рецептов | Источник: AP 2018

Американский рэпер, продюсер и актер Снуп Дог громогласно объявил, что в октябре у него выходит в свет кулинарная книжка «Из жуликов в повара» (From Crook to Cook). Он не единственный из знаменитостей, у кого есть неожиданный бизнес.

Это будет сборник рецептов его любимых блюд и напитков, от простейших — макаронная запеканка с сыром — до таких аристократических, как лобстер «Термидор». Напитки тоже не забыты — читатели узнают, как правильно смешать фирменный коктейль рэпера из джина с соком, а еще получат советы из первых рук по поводу того, чем развлекать гостей помимо еды.

«Я тут поднимаю планку кулинарных книжек на новую высоту с этим сборником своих любимых соусо-взбивальных рецептов, сечёте?» — похвастался 46-летний артист.

У Снуп Дога есть опыт в этом деле: он вместе с матриархом американского домоводства Мартой Стюарт был ведущим телешоу «Обед вскладчину» (Potluck Dinner Party).

Казалось бы, эти кулинарные затеи совершенно не вяжутся с образом, а главное — основной деятельностью, Снупа, но мы копнули глубже и выяснили, что селебрити любят развлечь себя предпринимательской деятельностью, порой очень странной.

Туалеты от Ким Кардашьян

Как сказала Ким, рекламировать его не стыдно, поскольку этот бренд "дарит радость пользования уборной вблизи Таймс-сквер" | Источник: AP 2018

Сегодня шутки по поводу карьеры Ким Кардашьян и отхожего места уже кажутся неуместными, однако восемь лет назад, еще до того, как она стала иконой стиля (пусть и не для всех, но все же) и заимела многомиллионный бизнес, Ким объединила усилия с брендом туалетной бумаги Charmin (которым владеет многонациональная корпорация Procter&Gamble) и торжественно открыла для них несколько туалетов в Нью-Йорке.

В своем официальном заявлении она тогда сказала, что рада поддержать этот бренд, поскольку «он дарит радость пользования уборной вблизи Таймс-сквер». Несколько странно звучит, но кто бросит камень в девушку, решившую немножко подзаработать на таком благородном деле, как личная гигиена.

Лимончелло Дэнни Де Вито

Лимончелло - один из излюбленных напитков итальянцев, даже американского происхождения | Источник: AP 2018

Вы думали, что Ким Кардашьян мастерица на саморекламу? Комедийный гигант Дэни де Вито тоже не отстал в этом смысле.

В 2006 году Дэнни де Вито был гостем в одном телевизионном ток-шоу View, и объявился там подшофе.

Тому нашлось и объяснение: оказывается, он пробовал лимонный ликер лимончелло — причем семь раз — вместе с Джорджем Клуни. Неплохой повод для продвижения своего собственного напитка.

Текила Джорджа Клуни

Актерство - это, конечно, хорошо, но текила оказалась лучше | Источник: AFP 2018

И раз уж речь зашла о Клуни: не далее как на прошлой неделе он возглавил ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров, но не за счет своих актерских гонораров, тем более что он и не снимался с 2016 года ни в одном голливудском фильме с момента выхода триллера «Финансовый монстр».

Возглавил 57-летний актер список Forbes благодаря бренду текилы Casamigos, чьим совладельцем он был и который в июне 2017 года продал британскому производителю алкогольных напитков Diageo.

По данным Forbes, Клуни заработал с июня 2017-го по июнь 2018 года 239 млн долларов — то есть больше, чем за свою 35-летнюю карьеру в кино и на телевидении.

Стейки Трампа

Запахло жареным: в американский общепит запущены стейки Трампа | Источник: AP 2018

В связи с Дональдом Трампом обычно вспоминается тот факт, что он нынешний президент Соединенных Штатов. Или что он был ведущим реалити-шоу «Ученик» (Apprentice).

Но у него еще есть одноименный стейк.

Бренд под названием Trump Steaks был запущен в 2007 году, и Трамп тогда самолично появлялся на торговом телеканале QVC, чтобы познакомить публику с новинками, в основном бургерами и сосисками.

Но не помогло: его «лучший в мире стейк» перестал выпускаться спустя два месяца после запуска, даже несмотря на активную рекламную кампанию в шоу «Ученик», где участники вынуждены были рекламировать его стейки.

Криптовалюта Ольги Бузовой

Источник: РИА "Новости"

Странный бизнес есть и у российских звезд. Ведущая «Дома-2», певица и предприниматель Ольга Бузова еще в апреле 2018 года представила собственную криптовалюту — «бузкоин». Объявление о запуске собственной блокчейн-платформы Бузова сделала на уже спадавшей волне интереса к биткоину и другим криптовалютам, которые сперва рекордно дорожали, а затем точно так же рекордно дешевели.

Бузова обещала создать на базе блокчейн-платформы многофункциональную IT-платформу с возможностью покупок, обмена криптовалюты, функциями социальной сети и видеохостинга.

Все предложения Бузовой сейчас существуют только на бумаге, а раунды инвестиций в «бузкоин» из раза в раз проваливаются.