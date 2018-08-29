Звезды и странный бизнес: кто в чем преуспел или провалился?
Рэпер Снуп Дог выпускает кулинарную книгу, Дэнни де Вито — ликер Лимончелло. Кто еще любит развлечь себя предпринимательской деятельностью? Наша подборка.
Рэпер Снуп Дог выпускает кулинарную книгу, Дэнни де Вито — ликер Лимончелло. Кто еще любит развлечь себя предпринимательской деятельностью? Наша подборка.
Американский рэпер, продюсер и актер Снуп Дог громогласно объявил, что в октябре у него выходит в свет кулинарная книжка «Из жуликов в повара» (From Crook to Cook). Он не единственный из знаменитостей, у кого есть неожиданный бизнес.
Это будет сборник рецептов его любимых блюд и напитков, от простейших — макаронная запеканка с сыром — до таких аристократических, как лобстер «Термидор». Напитки тоже не забыты — читатели узнают, как правильно смешать фирменный коктейль рэпера из джина с соком, а еще получат советы из первых рук по поводу того, чем развлекать гостей помимо еды.
«Я тут поднимаю планку кулинарных книжек на новую высоту с этим сборником своих любимых
У Снуп Дога есть опыт в этом деле: он вместе с матриархом американского домоводства Мартой Стюарт был ведущим телешоу «Обед вскладчину» (Potluck Dinner Party).
Казалось бы, эти кулинарные затеи совершенно не вяжутся с образом, а главное — основной деятельностью, Снупа, но мы копнули глубже и выяснили, что селебрити любят развлечь себя предпринимательской деятельностью, порой очень странной.
Сегодня шутки по поводу карьеры Ким Кардашьян и отхожего места уже кажутся неуместными, однако восемь лет назад, еще до того, как она стала иконой стиля (пусть и не для всех, но все же) и заимела многомиллионный бизнес, Ким объединила усилия с брендом туалетной бумаги Charmin (которым владеет многонациональная корпорация Procter&Gamble) и торжественно открыла для них несколько туалетов в
В своем официальном заявлении она тогда сказала, что рада поддержать этот бренд, поскольку «он дарит радость пользования уборной вблизи Таймс-сквер». Несколько странно звучит, но кто бросит камень в девушку, решившую немножко подзаработать на таком благородном деле, как личная гигиена.
Вы думали, что Ким Кардашьян мастерица на саморекламу? Комедийный гигант Дэни де Вито тоже не отстал в этом смысле.
В 2006 году Дэнни де Вито был гостем в одном телевизионном
Тому нашлось и объяснение: оказывается, он пробовал лимонный ликер лимончелло — причем семь раз — вместе с Джорджем Клуни. Неплохой повод для продвижения своего собственного напитка.
И раз уж речь зашла о Клуни: не далее как на прошлой неделе он возглавил ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров, но не за счет своих актерских гонораров, тем более что он и не снимался с 2016 года ни в одном голливудском фильме с момента выхода триллера «Финансовый монстр».
Возглавил 57-летний актер список Forbes благодаря бренду текилы Casamigos, чьим совладельцем он был и который в июне 2017 года продал британскому производителю алкогольных напитков Diageo.
По данным Forbes, Клуни заработал с июня 2017-го по июнь 2018 года 239 млн долларов — то есть больше, чем за свою 35-летнюю карьеру в кино и на телевидении.
В связи с Дональдом Трампом обычно вспоминается тот факт, что он нынешний президент Соединенных Штатов. Или что он был ведущим
Но у него еще есть одноименный стейк.
Бренд под названием Trump Steaks был запущен в 2007 году, и Трамп тогда самолично появлялся на торговом телеканале QVC, чтобы познакомить публику с новинками, в основном бургерами и сосисками.
Но не помогло: его «лучший в мире стейк» перестал выпускаться спустя два месяца после запуска, даже несмотря на активную рекламную кампанию в шоу «Ученик», где участники вынуждены были рекламировать его стейки.
Странный бизнес есть и у российских звезд. Ведущая «Дома-2», певица и предприниматель Ольга Бузова еще в апреле 2018 года представила собственную криптовалюту — «бузкоин». Объявление о запуске собственной
Все предложения Бузовой сейчас существуют только на бумаге, а раунды инвестиций в «бузкоин» из раза в раз проваливаются.