Пенсионер из Нижнего Тагила построил дом на соснах соседей

В садовом товариществе «Железнодорожник» под Нижним Тагилом развернулась настоящая драма. 66-летний пенсионер Юрий Степанов в буквальном смысле захватил сосны, растущие на соседнем участке, и построил на их верхушках дом.

По словам владелицы этой земли Ирины Чукановой, никаких конфликтом с соседом до недавних пор у нее не было. Лишь весной 2018 года Степанов начал просить срубить деревья из-за шишек и иголок, которые якобы осыпались на его участок.

В конце лета, воспользовавшись тем, что несговорчивые соседи уехали в отпуск, шустрый пенсионер самостоятельно срубил верхушки сосен и на высоте 18 метров обустроил площадку. Чуть позже он построил там дом, провел к нему электричество и повесил над ним флаг.

На имущественные претензии соседей мужчина отвечает, что дом стоит в воздухе, а не на участке Чукановых. Кроме того, он угрожает и делится планами обустроить близлежащие территории и устраивать тут экскурсии всем желающим.