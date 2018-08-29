В Германии убрали золотую статую Эрдогана на следующий день после установки

Статую Эрдогана убрали при помощи крана пожарной машины. Полиция написала, что «миссия прошла мирно».
Четырехметровую позолоченную статую на площади Висбадена временно установили 28 августа, как один из арт-объектов фестиваля Wiesbaden Biennale.
На скульптуру отреагировали неоднозначно. Некоторые фотографировались на ее фоне с турецким флагом в руках, а другие оставляли нецензурные надписи, передает немецкий телеканал n-tv. Вечером 28 августа противники Эрдогана забросали скульптуру яйцами, сообщает местное издание Wiesbadener Kurier. После этого между ними и сторонниками турецкого президента завязалась драка, полиция задержала троих человек. Скульптуру решили убрать, чтобы подобного не повторялось.
Диаспора турецких эмигрантов в Германии одна из самых больших. Но отношение к президенту Турции и связи между двумя государствами, ухудшились после попытки военного переворота в Турции в 2016 году.
Директор театра Висбадена Уве Эрик Лауфенберг объяснил, что эта скульптура — символ свободы художественного выражения. Задачей фестиваля организаторы называют диалог европейских культур.
В 2017 году Эрдоган на словах запретил устанавливать памятники в свою честь, отмечает Spiegel. Он осудил глав муниципалитетов и сказал, что от подчиненных ему нужны не памятники и бюсты, а качественная работа.