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18:39 (мск), источник: RTVi

В Германии убрали золотую статую Эрдогана на следующий день после установки

В Висбадене убрали золотую статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы защитить ее от вандалов. 29 августа полиция Висбадена опубликовала в своем твиттере видео демонтажа скульптуры.

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Статую Эрдогана убрали при помощи крана пожарной машины. Полиция написала, что «миссия прошла мирно».

Четырехметровую позолоченную статую на площади Висбадена временно установили 28 августа, как один из арт-объектов фестиваля Wiesbaden Biennale.

На скульптуру отреагировали неоднозначно. Некоторые фотографировались на ее фоне с турецким флагом в руках, а другие оставляли нецензурные надписи, передает немецкий телеканал n-tv. Вечером 28 августа противники Эрдогана забросали скульптуру яйцами, сообщает местное издание Wiesbadener Kurier. После этого между ними и сторонниками турецкого президента завязалась драка, полиция задержала троих человек. Скульптуру решили убрать, чтобы подобного не повторялось.

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Диаспора турецких эмигрантов в Германии одна из самых больших. Но отношение к президенту Турции и связи между двумя государствами, ухудшились после попытки военного переворота в Турции в 2016 году.

Директор театра Висбадена Уве Эрик Лауфенберг объяснил, что эта скульптура — символ свободы художественного выражения. Задачей фестиваля организаторы называют диалог европейских культур.

В 2017 году Эрдоган на словах запретил устанавливать памятники в свою честь, отмечает Spiegel. Он осудил глав муниципалитетов и сказал, что от подчиненных ему нужны не памятники и бюсты, а качественная работа.

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