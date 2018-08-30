Как попасть на темную сторону Таиланда
Таиланд остаётся одним из самых популярных туристических направлений среди россиян. Только за первые четыре месяца 2018 года в этой стране побывало больше 700 тысяч туристов из России.
Таиланд остаётся одним из самых популярных туристических направлений среди россиян. Только за первые четыре месяца 2018 года в этой стране побывало больше 700 тысяч туристов из России.
Автор самиздата собрала истории россиян, которые по разным причинам преступили закон этой страны, и теперь рассказывает, как Таиланд может повернуться к визитёру своей тёмной стороной.
Гуляя по Пхукету, Самую или Паттайе, легко встретить частые кафе с названиями вроде «У Юры», «Виктория» или «Столица». Здесь дают домашний борщ, кормят знакомыми котлетами, пельменями или блинами. Рассказы об экзотической Паттайе или райском Пхукете слышны в каждом московском офисе после сезона отпусков. За последние несколько лет поток туристов в Таиланд превысил рекордный миллион. Тысячи русских переезжают сюда надолго:
Русская община в азиатском королевстве — одно из самых многочисленных национальных поселений за пределами страны. Во время кризиса 2008 года многие россияне были вынуждены покинуть Таиланд, отдавая за бесценок имущество и то, что было невозможно увезти с собой. Теперь русскоязычная диаспора снова начала крепчать и разрастаться.
По запросу «русский Таиланд» в социальных сетях можно найти десятки пабликов, посвящённых объявлениям о работе, помощи, знакомствам, развлечениям, спорту, доставке еды и прочем. Кажется, что их участники перенесли повседневный московский образ жизни на азиатскую почву, оставив при этом прежний круг общения, интересов и даже рацион.
«В первый год после переезда я каждый день плакала в подушку. Мой папа — джазовый певец. В 1993 году, во время гастролей, он решил остаться в Таиланде. Король очень любил джаз, и карьера была более перспективной, чем в России. Мне пришлось переехать после окончания учёбы в Уфе. Но спустя год работы здесь я решила вернуться в Россию. Через
Я очень люблю короля. Здесь всё делается для людей. Любое преступление раскрывается по щелчку. Все полицейские подкаченные, и форма на них сидит отлично. Медицина в Таиланде на высоком уровне.
Знакомые Кати недавно открыли каток, который пользуется высокой популярностью как у тайцев, так и у русских. «Вообще заработать здесь очень легко, деньги почти лежат на земле. Достаточно их просто поднять».
Кандалы — это часть тела. Их нужно мыть и чистить. Иначе может развиться воспаление, и ты потеряешь ногу. В «Большом тигре» не лечат. Здесь нельзя болеть, если хочешь выжить, рассказывает Феликс Черемных, один из троих россиян, ограбивших тайский банк в 2002 году.
«Большой тигр», или Бангкванг, — тюрьма в нескольких километрах от Бангкока. После выхода сериала «Бангкок Хилтон» она получила наиболее популярное третье название и даже страницу в Tripadvisor с рейтингом. Судя по отзывам туристов, тюрьма тянет на троечку. Правда, в рейтингах самых страшных тюрем мира она входит в первую тройку (для сравнения, «Кресты» — на 49-м месте). Здесь отбывают наказание преступники, осуждённые на срок не менее двадцати пяти лет, приговорённые к пожизненному заключению или смертной казни. По данным на март 2018 года, в камере смертников содержится 580 человек, ожидающих экзекуции. С 2003 года расстрел был заменён введением инъекции. Несмотря на мораторий, последний раз приговор приводился в исполнение в июне 2018 года.
«Нам было по тридцать, мы искали новые пути развития. Занимались перепродажей автозапчастей, а потом решили уйти на рынок драгметаллов. Тогда мы переехали в Таиланд, бизнес пошёл в гору, а потом расходы резко превысили доходы. В тот момент выход сам нашёл нас», — вспоминает Феликс. По его словам, знакомый таец предложил им забрать из одного офиса нужные ему документы, а деньги, которые они там найдут, они могли оставить себе. Он дал им ключи от машины, маски и оружие. Ребята согласились, но когда приехали на место, оказалось, что это офис банка.
Подельник Феликса, Марат Минликеев, был приговорён к 33 годам заключения, Феликс получил пожизненное, а третьему участнику, Ринату Кудоярову, вынесли смертный приговор. Закованные в кандалы весом в три с половиной килограмма, Феликс и Марат решили бежать из суда. Через несколько минут охрана поймала их и в порядке наказания заковала в более тяжёлые кандалы.
За несколько лет осуждённые пытались оспорить приговор десятки раз, но безрезультатно. Только в дни, связанные с праздниками королевской семьи, заключённые из Бангкванга обычно получали амнистии. С каждым из таких дней срок уменьшался. В итоге Феликс Черемных и Ринат Кудояров отсидели по 14 лет, а Марат Минликеев вышел по УДО на свободу после 12 лет.
Посольству до нас дела не было. Знаешь, что было самым сложным за эти годы? Найти язык с консулами. Иностранцев толпами соотечественники посещали. К голландцам стюардессы в тюрьму командами приходили. А у нас что? За два года миллион человек в Таиланд приехали. Нас посетили только двое.
Во время заточения Феликс Черемных стал профессиональным художником. Его личные выставки проводились в 2010 и 2012 годах в Ванкувере.
Ринат Кудояров, под литературным псевдонимом Эдвард Бис, написал несколько книг о жизни в тайской тюрьме. И лишь последующая судьба третьего участника ограбления сложилась неудачно. По данным местных изданий, Марат Минликеев снова проходит подозреваемым по уголовному делу в Уфе.
Лёгкие деньги в Таиланде можно заработать и легальным путём. Европейская внешность высоко ценится в Азии, и всевозможные съёмки кино и рекламы редко обходятся без фарангов (людей с белой кожей). В Facebook существует несколько популярных групп с ежедневно обновляющейся лентой кастингов. Многие русские неплохо зарабатывают на массовках и ролях второго плана. Мелькнул в кадре — 2000 бат (около четырёх тысяч рублей), мелькнул в кадре в купальнике — 4000 бат, если тебя снимают крупным планом —
Несколько лет назад пенсионер из Благовещенска, Александр Гужиков, вместе с сыном отправился покорять тайский
«Часто для
Усилиями группы русских волонтёров в Таиланде он был спрятан от тайской полиции, а после отправлен домой. Сейчас он живёт в приюте в селе под Благовещенском.
Семидесятилетний Евгений Матвеевич, привыкший называть себя Борода, приехал в Таиланд по пакетному туру с группой отдыхающих из России. Но пенсионеру совсем не нравился пляжный отдых, о котором мечтали его соседи. В рюкзаке у мужчины лежал надувной матрас. На нём путешественник мечтал доплыть к райским островам Паттайи. Пару раз Бороду задерживала береговая охрана. Ещё несколько раз он пытался в одиночку пересечь воды, отделяющие его от места назначения, но то сбивался с курса, то штормило, то матрас начинал спускать.
Когда тур закончился и соотечественники разъехались по домам, Евгений Матвеевич просто не сел в самолёт и остался на острове. Он много гулял и изучал культуру. Когда путешественник переходил дорогу, его сбил грузовик. Иностранцу сложно приспособиться к левостороннему движению, и часто, переходя улицу, они смотрят в другую сторону. Сами тайцы редко ходят пешком, а местные водители не привыкли уступать дорогу пешеходам, особенно зевающим фарангам. Поэтому не попасть под машину у Евгения Матвеевича шансов не было.
В октябре русский переводчик случайно увидел в больнице пожилого человека, личность и национальность которого были неизвестны. Заговорив с ним на шести языках, переводчик понял, что перед ним русский. Старик попал в тайскую больницу два месяца назад. После тяжёлой аварии он продолжительное время не выходил из комы. Он сильно похудел, его постригли и сбрили бороду. Пенсионер реагировал на имя «Женя».
Не разговаривая ни с кем долгое время, однажды он взял ручку и написал
Мы каждый день приносили ему еду, дежурили возле Бороды ночью и днём, сменяя друг друга. Два месяца комы не прошли бесследно. Евгений Матвеевич не понимал, что находится в Таиланде. Он не помнил момента аварии и совсем потерялся во времени. Восьмого февраля наш доброволец приехал в госпиталь, а деда в палате не было. Выяснилось, что его арестовали за нарушение визового режима. В 71 год Борода оказался в тайской тюрьме.
Серую повседневность Иркутска она поменяла на Таиланд три года назад. На Паттайе Ольга снимает жильё в кондоминиуме. Это отличный вариант для пожилых людей, которым сложно подниматься в гору или по крутым лестницам тайских домов. Каждый день она ходит в бассейн, пару раз в неделю — на массаж, иногда шьёт, смотрит сериалы или ходит на рынок. Волонтёрской деятельностью женщина начала заниматься в начале года.
Они запустили сбор средств, погасили штраф Евгения Матвеевича за безвизовое нахождение в другой стране и ухаживали за Бородой до самого его отъезда на родину.
«Когда появляется подопечный, то себе вообще не принадлежишь. С девочкой, дочерью преступников, мне совершенно неожиданно пришлось остаться ночевать. В
Оказавшись в Таиланде, где легко проникнуться ощущением расслабленности и вседозволенности, приезжие часто теряют голову. Тем жёстче оказывается их соприкосновение с реальностью. «В Таиланде ты можешь почувствовать себя королём. Даровой сервис, широкий ассортимент, низкая стоимость товаров, массаж, наложницы, улыбки», — пишут на форумах путешественники из России. Но стоит помнить, что в любом королевстве есть только один король.