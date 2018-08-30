Как попасть на темную сторону Таиланда

Источник: AP 2018

Автор самиздата собрала истории россиян, которые по разным причинам преступили закон этой страны, и теперь рассказывает, как Таиланд может повернуться к визитёру своей тёмной стороной.

ТРОПИЧЕСКАЯ МЕЧТА

Гуляя по Пхукету, Самую или Паттайе, легко встретить частые кафе с названиями вроде «У Юры», «Виктория» или «Столица». Здесь дают домашний борщ, кормят знакомыми котлетами, пельменями или блинами. Рассказы об экзотической Паттайе или райском Пхукете слышны в каждом московском офисе после сезона отпусков. За последние несколько лет поток туристов в Таиланд превысил рекордный миллион. Тысячи русских переезжают сюда надолго: кто-то собирает чемоданы на зимовку, другие обосновываются здесь семьями, покупают жильё и заводят бизнес.

Русская община в азиатском королевстве — одно из самых многочисленных национальных поселений за пределами страны. Во время кризиса 2008 года многие россияне были вынуждены покинуть Таиланд, отдавая за бесценок имущество и то, что было невозможно увезти с собой. Теперь русскоязычная диаспора снова начала крепчать и разрастаться.

По запросу «русский Таиланд» в социальных сетях можно найти десятки пабликов, посвящённых объявлениям о работе, помощи, знакомствам, развлечениям, спорту, доставке еды и прочем. Кажется, что их участники перенесли повседневный московский образ жизни на азиатскую почву, оставив при этом прежний круг общения, интересов и даже рацион.

«В первый год после переезда я каждый день плакала в подушку. Мой папа — джазовый певец. В 1993 году, во время гастролей, он решил остаться в Таиланде. Король очень любил джаз, и карьера была более перспективной, чем в России. Мне пришлось переехать после окончания учёбы в Уфе. Но спустя год работы здесь я решила вернуться в Россию. Через какое-то время снова приехала в Тай, но уже не одна, а с мужем. С тех пор я влюблена в эту страну», — рассказывает Катя. Ей тридцать шесть, и она уже тринадцать лет живёт в Таиланде. Политика и культура королевства полностью устраивают девушку. Она растит здесь сына и занимается ресторанным бизнесом. Других вариантов жизни она не видит:

Я очень люблю короля. Здесь всё делается для людей. Любое преступление раскрывается по щелчку. Все полицейские подкаченные, и форма на них сидит отлично. Медицина в Таиланде на высоком уровне.

Знакомые Кати недавно открыли каток, который пользуется высокой популярностью как у тайцев, так и у русских. «Вообще заработать здесь очень легко, деньги почти лежат на земле. Достаточно их просто поднять».

За лёгким заработком в Таиланд приезжают многие, бизнес с нуля здесь может построить почти каждый, никаких ограничений для этого нет. Но порой на пути к заработку некоторые забывают, что в королевстве свои законы, которые лучше не нарушать. И тогда Таиланд поворачивается к гостю своей тёмной стороной.

В ЛАПАХ ТИГРА

Кандалы — это часть тела. Их нужно мыть и чистить. Иначе может развиться воспаление, и ты потеряешь ногу. В «Большом тигре» не лечат. Здесь нельзя болеть, если хочешь выжить, рассказывает Феликс Черемных, один из троих россиян, ограбивших тайский банк в 2002 году.

«Большой тигр», или Бангкванг, — тюрьма в нескольких километрах от Бангкока. После выхода сериала «Бангкок Хилтон» она получила наиболее популярное третье название и даже страницу в Tripadvisor с рейтингом. Судя по отзывам туристов, тюрьма тянет на троечку. Правда, в рейтингах самых страшных тюрем мира она входит в первую тройку (для сравнения, «Кресты» — на 49-м месте). Здесь отбывают наказание преступники, осуждённые на срок не менее двадцати пяти лет, приговорённые к пожизненному заключению или смертной казни. По данным на март 2018 года, в камере смертников содержится 580 человек, ожидающих экзекуции. С 2003 года расстрел был заменён введением инъекции. Несмотря на мораторий, последний раз приговор приводился в исполнение в июне 2018 года.

«Нам было по тридцать, мы искали новые пути развития. Занимались перепродажей автозапчастей, а потом решили уйти на рынок драгметаллов. Тогда мы переехали в Таиланд, бизнес пошёл в гору, а потом расходы резко превысили доходы. В тот момент выход сам нашёл нас», — вспоминает Феликс. По его словам, знакомый таец предложил им забрать из одного офиса нужные ему документы, а деньги, которые они там найдут, они могли оставить себе. Он дал им ключи от машины, маски и оружие. Ребята согласились, но когда приехали на место, оказалось, что это офис банка.

После недолгой перестрелки, в которой погиб тайский полицейский, нападавшие попытались скрыться на катере. Через 36 часов, на границе с Малайзией, их поймала береговая охрана.

Подельник Феликса, Марат Минликеев, был приговорён к 33 годам заключения, Феликс получил пожизненное, а третьему участнику, Ринату Кудоярову, вынесли смертный приговор. Закованные в кандалы весом в три с половиной килограмма, Феликс и Марат решили бежать из суда. Через несколько минут охрана поймала их и в порядке наказания заковала в более тяжёлые кандалы.

За несколько лет осуждённые пытались оспорить приговор десятки раз, но безрезультатно. Только в дни, связанные с праздниками королевской семьи, заключённые из Бангкванга обычно получали амнистии. С каждым из таких дней срок уменьшался. В итоге Феликс Черемных и Ринат Кудояров отсидели по 14 лет, а Марат Минликеев вышел по УДО на свободу после 12 лет.

Посольству до нас дела не было. Знаешь, что было самым сложным за эти годы? Найти язык с консулами. Иностранцев толпами соотечественники посещали. К голландцам стюардессы в тюрьму командами приходили. А у нас что? За два года миллион человек в Таиланд приехали. Нас посетили только двое. Феликс Черемных

Во время заточения Феликс Черемных стал профессиональным художником. Его личные выставки проводились в 2010 и 2012 годах в Ванкувере.

Ринат Кудояров, под литературным псевдонимом Эдвард Бис, написал несколько книг о жизни в тайской тюрьме. И лишь последующая судьба третьего участника ограбления сложилась неудачно. По данным местных изданий, Марат Минликеев снова проходит подозреваемым по уголовному делу в Уфе.

ТАЙСКИЙ ШОУ-БИЗНЕС

Лёгкие деньги в Таиланде можно заработать и легальным путём. Европейская внешность высоко ценится в Азии, и всевозможные съёмки кино и рекламы редко обходятся без фарангов (людей с белой кожей). В Facebook существует несколько популярных групп с ежедневно обновляющейся лентой кастингов. Многие русские неплохо зарабатывают на массовках и ролях второго плана. Мелькнул в кадре — 2000 бат (около четырёх тысяч рублей), мелькнул в кадре в купальнике — 4000 бат, если тебя снимают крупным планом — шесть-восемь тысяч бат. Тайцам за ту же работу обычно платят в три раза меньше.

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Несколько лет назад пенсионер из Благовещенска, Александр Гужиков, вместе с сыном отправился покорять тайский шоу-бизнес. Дела шли неплохо, и актёр даже снимал отдельные от родственника апартаменты. Но после неправильного удаления нескольких зубов у пенсионера началось воспаление дёсен, и он перестал нормально питаться.

«Часто для каких-то реклам на фон нужны люди постарше, и в Паттайе есть целый отряд пожилых людей, готовых сниматься. От отсутствия денег или хобби, не знаю. Гужиков попадал на такие съёмки, так как он худенький, спокойный, делал всё что скажут. Как человек на площадке он бесконфликтный, и нам было легко с ним работать. Я даже никогда не знала о том, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем», — пишет Аида. Девушка долгое время работала моделью в Таиланде, а после организовала собственное агентство. На съёмках она часто видела Александра Гужикова. Вскоре из-за непрекращающейся боли дёсен и отсутствия должного ухода он выпивал по пачке обезболивающего в день.

Мужчина похудел на 20 килограммов, прекратил съёмки и просрочил визу. За нелегальное нахождение в королевстве ему грозила страшная тайская миграционная тюрьма. За неуплату аренды его выгнали со съёмного жилья, и пенсионер в тяжёлом состоянии и без денег остался на улице.

Усилиями группы русских волонтёров в Таиланде он был спрятан от тайской полиции, а после отправлен домой. Сейчас он живёт в приюте в селе под Благовещенском.

БОРОДА БЕЗ БОРОДЫ

Семидесятилетний Евгений Матвеевич, привыкший называть себя Борода, приехал в Таиланд по пакетному туру с группой отдыхающих из России. Но пенсионеру совсем не нравился пляжный отдых, о котором мечтали его соседи. В рюкзаке у мужчины лежал надувной матрас. На нём путешественник мечтал доплыть к райским островам Паттайи. Пару раз Бороду задерживала береговая охрана. Ещё несколько раз он пытался в одиночку пересечь воды, отделяющие его от места назначения, но то сбивался с курса, то штормило, то матрас начинал спускать.

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Когда тур закончился и соотечественники разъехались по домам, Евгений Матвеевич просто не сел в самолёт и остался на острове. Он много гулял и изучал культуру. Когда путешественник переходил дорогу, его сбил грузовик. Иностранцу сложно приспособиться к левостороннему движению, и часто, переходя улицу, они смотрят в другую сторону. Сами тайцы редко ходят пешком, а местные водители не привыкли уступать дорогу пешеходам, особенно зевающим фарангам. Поэтому не попасть под машину у Евгения Матвеевича шансов не было.

В октябре русский переводчик случайно увидел в больнице пожилого человека, личность и национальность которого были неизвестны. Заговорив с ним на шести языках, переводчик понял, что перед ним русский. Старик попал в тайскую больницу два месяца назад. После тяжёлой аварии он продолжительное время не выходил из комы. Он сильно похудел, его постригли и сбрили бороду. Пенсионер реагировал на имя «Женя».

Не разговаривая ни с кем долгое время, однажды он взял ручку и написал что-то похожее на адрес. Волонтёры обнаружили четыре города с этими координатами. И лишь после усиленных поисков им удалось определить точное место жительства пенсионера. Связавшись с его родственниками, волонтёры установили личность старика. Это был Евгений Матвеевич Гусев, 1947 года рождения, проживающий в городе Электросталь.

Мы каждый день приносили ему еду, дежурили возле Бороды ночью и днём, сменяя друг друга. Два месяца комы не прошли бесследно. Евгений Матвеевич не понимал, что находится в Таиланде. Он не помнил момента аварии и совсем потерялся во времени. Восьмого февраля наш доброволец приехал в госпиталь, а деда в палате не было. Выяснилось, что его арестовали за нарушение визового режима. В 71 год Борода оказался в тайской тюрьме. Ольга волонтер

Серую повседневность Иркутска она поменяла на Таиланд три года назад. На Паттайе Ольга снимает жильё в кондоминиуме. Это отличный вариант для пожилых людей, которым сложно подниматься в гору или по крутым лестницам тайских домов. Каждый день она ходит в бассейн, пару раз в неделю — на массаж, иногда шьёт, смотрит сериалы или ходит на рынок. Волонтёрской деятельностью женщина начала заниматься в начале года.

За время нахождения в больнице, без документов и средств к существованию, пенсионер перешёл в статус нелегала. Прямо с больничной койки его забрали в миграционную тайскую тюрьму, и если бы не помощь волонтёров, то неизвестно, как могла закончиться эта история.

Они запустили сбор средств, погасили штраф Евгения Матвеевича за безвизовое нахождение в другой стране и ухаживали за Бородой до самого его отъезда на родину.

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«Когда появляется подопечный, то себе вообще не принадлежишь. С девочкой, дочерью преступников, мне совершенно неожиданно пришлось остаться ночевать. В приёмнике-распределителе и весь следующий день с ней провела, пока её не забрали», — рассказывает Ольга о случае, произошедшем в апреле. Турист из Южноуральска жестоко избил девушку-кассира в обменном пункте, забрал 670 000 батов (около 1 340 000 рублей) и скрылся с места преступления. Позже его, вместе с женой и маленькой дочкой, задержали в аэропорту при прохождении паспортного контроля. Сейчас семейная пара ожидает решения суда, на котором может быть выдвинуто обвинение и жене подозреваемого как соучастнице грабежа.