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20:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Мясо — часть здоровой диеты. Если это не колбаса

Исследование канадских ученых опровергает утверждения о вреде мяса для здоровья человека — если речь не идет о колбасе и прочих переработанных мясных продуктах. По мнению канадских диетологов, сбалансированная диета должна исключать сахар и хлеб, но никак не мясо.

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Источник: ulleo/СС0

В исследовании университета Макмастера приняли участие 218 тысяч человек из 50 стран мира. Людей делили на пять групп в зависимости от рациона, качество которого оценивалось по балльной системе. Так, здоровая диета получала 18 баллов, а наиболее вредная — 11. Качество рациона питания затем сопоставляли с частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний и риском преждевременной смерти.

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В результате ученые выяснили, что самая полезная для сердца и всего организма диета должна ежедневно включать в себя красное мясо, фрукты, овощи, орехи, бобы, сыр, йогурт и молоко. Тогда можно на четверть сократить риск преждевременной смерти, и на 22 процента — риск инсульта.

Белое мясо не было включено в исследование. Но ученые утверждают, что польза от обоих видов мяса одинаковая.

Результаты этого исследования вступают в противоречие со многими ранее принятыми рекомендациями по здоровому питанию. Так в 2015 году Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что мясные продукты могут являться канцерогеном группы 1 и вызывают рак. Речь, правда, тогда шла о переработанном мясе. Канадские ученые подчеркивают, что в здоровой диете должно содержаться мясо, которое не подвергалось технологической переработке. То есть, это не должна быть колбаса и ей подобные мясные продукты.

По мнению ученых университета Макмастера, настоящий вред организму наносят рафинированные углеводы. Это искусственно полученный сахар и крахмал, который может содержаться в хлебе, чипсах, печенье, белом рисе и других продуктах.

50 процентов калорий в самой здоровой диете по версии университета Макмастера приходится на углеводы. Другие диеты, как правило, на две трети состоят из углеводов.

По мнению канадских ученых, из здоровой диеты необходимо исключить хлеб | Источник: РИА

Ученые также подчеркнули, что употребление в пищу разнообразной диеты из необработанной пищи будет гораздо более эффективным способом защиты здоровья, чем одержимость отдельными питательными ингредиентами и низкокалорийными продуктами. Предыдущее исследование ученых показало, что диеты с низким содержанием жиров только вредят организму.

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Помимо мяса, медицинское сообщество спорит о пользе молока. В диете канадских ученых содержится в два раза больше молочных продуктов, чем это обычно рекомендуется диетологами.

Медицинское сообщество в Великобритании по-разному отнеслось к результатом исследований, пишет Times.

Так Джереми Пирсон, заместитель медицинского директора в благотворительном фонде British Heart Foundation воздержался от резких оценок, заявив, что мясо и молочные продукты могут способствовать здоровой сбалансированной диете, но только в умеренных количествах.

Луи Леви, глава отдела питания в Службе общественного здравоохранения Англии выразил обеспокоенность относительно количества молочных продуктов: «Мы согласны с тем, что молочные продукты должны быть включены в рацион. Но нельзя забывать, что их чрезмерное употребление может привести к высокому уровню жира и соли в организме и увеличит риск сердечных заболеваний».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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