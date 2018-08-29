Голикова: самыми бедными в России являются семьи с детьми, а не пенсионеры

Свою позицию по этому вопросу Татьяна Голикова высказал в ходе эфира, на котором обсуждались предложения Владимира Путина по поводу пенсионной реформы. В ходе сегодняшнего обращения он предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин не до 63 лет, как планировалось, а до 60 лет. Он также предложил сохранить за людьми предпенсионного возраста льготы и ввести уголовную ответственность за их неправомерное увольнение. Эти и другие предложения президент пообещал в ближайшее время оформить в качестве поправок и внести в Госдуму.