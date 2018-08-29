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23:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Голикова: самыми бедными в России являются семьи с детьми, а не пенсионеры

Вице-премьер Татьяна Голикова считает пенсионеров «более благополучной категорией», а семьи с детьми являются «самыми бедными в России».

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Источник: РИА "Новости"

В эфире «Россия 1» она, со ссылкой на статистические данные, отметила, что «многие пенсионеры помогают своим детям, которые имеют не одного ребенка в семье».

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Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе

«Здесь очень важно соблюсти баланс между молодыми, средними и пожилыми возрастами, чтобы молодые имели возможность выходить на работу, работать, тем самым пожилые родители будут сидеть дома с детьми», — резюмировала госпожа Голикова.

Свою позицию по этому вопросу Татьяна Голикова высказал в ходе эфира, на котором обсуждались предложения Владимира Путина по поводу пенсионной реформы. В ходе сегодняшнего обращения он предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин не до 63 лет, как планировалось, а до 60 лет. Он также предложил сохранить за людьми предпенсионного возраста льготы и ввести уголовную ответственность за их неправомерное увольнение. Эти и другие предложения президент пообещал в ближайшее время оформить в качестве поправок и внести в Госдуму.

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