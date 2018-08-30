На Камчатке сфотографировали медведя-эстета
Кроноцкий заповедник опубликовал фотографии медведя, который каждое утро встречает рассветы.
Кроноцкий заповедник опубликовал фотографии медведя, который каждое утро встречает рассветы.
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. «Они действительно прекрасны», — пишут сотрудники заповедника.
«Я б на его месте тоже так делала, — комментируют фотографии пользователи социальных сетей. — Медведь — эстет».
Возможность наблюдать за медведями в их естественной среде привлекает туристов на Камчатку. Например, на Курильском озере можно одновременно увидеть примерно 30 медведей — они ловят рыбу, которая практически сама прыгает им в пасть.
«Режим дня у животных такой: ночью они рыбачат и отъедаются на зиму, днем отдыхают. Поэтому наблюдать за ними можно утром и вечером», — поясняют в турфирмах.