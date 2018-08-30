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02:15 (мск), источник: РИА Новости

На Камчатке сфотографировали медведя-эстета

Кроноцкий заповедник опубликовал фотографии медведя, который каждое утро встречает рассветы.

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. «Они действительно прекрасны», — пишут сотрудники заповедника.

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«Я б на его месте тоже так делала, — комментируют фотографии пользователи социальных сетей. — Медведь — эстет».

Возможность наблюдать за медведями в их естественной среде привлекает туристов на Камчатку. Например, на Курильском озере можно одновременно увидеть примерно 30 медведей — они ловят рыбу, которая практически сама прыгает им в пасть.

«Режим дня у животных такой: ночью они рыбачат и отъедаются на зиму, днем отдыхают. Поэтому наблюдать за ними можно утром и вечером», — поясняют в турфирмах.

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