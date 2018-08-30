Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Визит к пенсионерке закончился мучительной смертью коллекторов
Обновленный УАЗ «Патриот»: эксклюзивные подробности
По году за ребенка: многодетные матери будут выходить на пенсию досрочно
Два десятка ядовитых змей уползли из квартиры в Москве
Девушка нечаянно вышла замуж за незнакомого китайца
Какое направление стало самым выгодным для отдыха Билеты в несколько европейских стран начали продавать с большой скидкой, несмотря на рост доллара и евро
«Подарок Москве»: почему России выгоден разрыв договора с Киевом
СМИ: Отдыхающий Путин разозлил украинцев
Кожевникова и Хилькевич показали, как изменились за 10 лет
Участник «Замуж за Бузову»: «Она виделась другой! Разочарован!»
Хоть сейчас девочку играй: 63-летняя Симонова о секрете молодости
69-летней Примадонне увеличили пенсию на 30 тысяч
Братья в РФ создали бизнес и заработали 300 млн руб. за полгода
Первые фотографии Медведева после травмы
Актер "Городка" Стоянов откровенно об Олейникове - СМИ
Панин предстал в Крыму в женских трусах - фото
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Что будет со ставками по ипотеке: мнение экспертов
Фоторепортажи
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
33Дефолт-98: как это было
07:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа новая причина вымирания древних людей

Международная группа ученых выяснила, что одной из основных причин исчезновения неандертальцев могло стать глобальное похолодание. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert.

Наверх

Исследователи проанализировали химический состав годовых слоев сталагмитов в пещерах Румынии, возраст которых достигал несколько десятков тысяч лет. Оказалось, что примерно 40−44 тысячи лет назад на территории Европы климат стал экстремально сухим и холодным. Это продлилось несколько веков или тысячелетий, и соответствующие этому периоду археологические слои не содержали изготовленные неандертальцами артефакты.

По мнению ученых, люди современного типа пережили этот холодный период, потому что были лучше приспособлены к окружающей среде, чем неандертальцы. У последних был менее разнообразный рацион питания, и они сильно зависели от животных, на которых охотились. В более холодное время источники пищи стали скуднее, что сделало архаичных людей более уязвимыми к изменению климата. Homo sapiens ели не только мясо, но также рыбу и растения, и богатая диета способствовала их выживанию.

 Порошенко решил отдать Донбасс иностранцам
Лимонов назвал преемника Путина и предрек России «много крови»
Россия успешно испытала новую ракету системы ПРО
СМИ назвали самую вымирающую от пьянства страну
На Камчатке сфотографировали медведя-эстета
Лев напал на дрессировщика в московском цирке
США подали иск в ВТО к России из-за ответных пошлин
Суд арестовал долю «Газпрома» в «Голубом потоке»
Шафран дороже золота: какие еще продукты по карману не всем
Спорт
«Мольде» или «Спартак» — что важнее для Семака? Главному тренеру «Зенита» предстоит расставить приоритеты между двумя важнейшими играми на старте сезона
Hi-Tech
Когда появилась жизнь на Земле Ошиблись примерно на 100 миллионов лет.
Авто
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль Формально перед нами концепт. Однако на самом деле новый Renault Arkana – полностью готовый к серийному производству автомобиль, который уже в следующем году будут не только продавать в России, но и выпускать у нас!
Кино
Ирина Пегова пустилась в пляс на съемках фильма: первые фото В новой картине актриса получила роль бывшей жены ушлого дельца, которую он бросил с двухлетней дочерью на руках
Недвижимость
Два десятка ядовитых змей уползли из квартиры в Москве
Самый дорогой особняк в центре Москвы стоит 2 млрд рублей
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Леди
Треники из денима и еще 5 самых странных джинсовых трендов Джинсы есть в гардеробе, скорее всего, у каждой первой читательницы «Леди Mail.Ru», но этих вещей у тебя точно еще нет!
Дети
По году за ребенка: многодетные матери будут выходить на пенсию досрочно Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь