СМИ назвали самую вымирающую от пьянства страну
Китай стал страной с самой высокой смертностью от злоупотребления алкоголем.газета Global Times со ссылкой на экспертные данные, опубликованные в медицинском журнале The Lancet.
Китай стал страной с самой высокой смертностью от злоупотребления алкоголем.газета Global Times со ссылкой на экспертные данные, опубликованные в медицинском журнале The Lancet.
Отмечается, что в 2016 году
По данным журнала, США, население которых более чем в два раза превышает численность проживающих в России, расположились на пятом месте рейтинга — там в 2016 году
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важной вещью борьбу с алкоголизмом.