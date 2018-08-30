СМИ назвали самую вымирающую от пьянства страну

Отмечается, что в 2016 году из-за проблем с алкоголем в Китае скончались 59 тыс. женщин и 650 тыс. мужчин. Второе место в рейтинге заняла Индия с 42 тыс. женских смертей и 290 тыс. мужских. Россия замкнула тройку лидеров: здесь от злоупотребления алкоголем умерли 43 тыс. женщин и 180 тыс. мужчин.