Россия успешно испытала новую ракету системы ПРО
Новая противоракета поразила цель с заданной точностью.
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Новая противоракета поразила цель с заданной точностью.
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) успешно проведён
Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью.замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКСАндрей Приходько
Система ПРО ВКС предназначена для защиты от ударов средств