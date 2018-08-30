Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Недоверчивые россияне не узнали премьера после травмы
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Зара показала редкое фото подросших сыновей
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Предложение психолога нарисовать велосипед разозлило женщин
Чисто экологическое убийствоПять цивилизаций, погибших по своей вине
Азаров: Открыл учебник истории Украины — глазам не поверил
Все сходит с рук: кто атаковал эшелон в Забайкалье
Ирина Пегова пустилась в пляс на съемках фильма: первые фото
37-летний сын Газманова стал ведущим нового шоу на «Первом»
Хоть сейчас девочку играй: 63-летняя Симонова о секрете молодости
69-летней Примадонне увеличили пенсию на 30 тысяч
Братья в РФ создали бизнес и заработали 300 млн руб. за полгода
Первые фотографии Медведева после травмы
Актер "Городка" Стоянов откровенно об Олейникове - СМИ
Панин предстал в Крыму в женских трусах - фото
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Фоторепортажи
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
33Дефолт-98: как это было
07:10 (мск), источник: Интерфакс

Россия успешно испытала новую ракету системы ПРО

Новая противоракета поразила цель с заданной точностью.

Наверх

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) успешно проведён Воздушно-космическими силами на полигоне «Сары-Шаган» (Казахстан), сообщает Минобороны РФ в четверг.

Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС
Андрей Приходько

Система ПРО ВКС предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, сказано в сообщении.

СМИ назвали самую вымирающую от пьянства страну
На Камчатке сфотографировали медведя-эстета
Лев напал на дрессировщика в московском цирке
США подали иск в ВТО к России из-за ответных пошлин
Суд арестовал долю «Газпрома» в «Голубом потоке»
Шафран дороже золота: какие еще продукты по карману не всем
Спорт
«Мольде» или «Спартак» — что важнее для Семака? Главному тренеру «Зенита» предстоит расставить приоритеты между двумя важнейшими играми на старте сезона
Hi-Tech
Когда появилась жизнь на Земле Ошиблись примерно на 100 миллионов лет.
Авто
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль Формально перед нами концепт. Однако на самом деле новый Renault Arkana – полностью готовый к серийному производству автомобиль, который уже в следующем году будут не только продавать в России, но и выпускать у нас!
Кино
Ирина Пегова пустилась в пляс на съемках фильма: первые фото В новой картине актриса получила роль бывшей жены ушлого дельца, которую он бросил с двухлетней дочерью на руках
Недвижимость
Два десятка ядовитых змей уползли из квартиры в Москве
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Как живут студенты в Петербурге: личный опыт
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Леди
Треники из денима и еще 5 самых странных джинсовых трендов Джинсы есть в гардеробе, скорее всего, у каждой первой читательницы «Леди Mail.Ru», но этих вещей у тебя точно еще нет!
Дети
По году за ребенка: многодетные матери будут выходить на пенсию досрочно Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь