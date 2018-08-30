Россия успешно испытала новую ракету системы ПРО

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) успешно проведён Воздушно-космическими силами на полигоне «Сары-Шаган» (Казахстан), сообщает Минобороны РФ в четверг.

Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью.