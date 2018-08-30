Туман не позволил самолёту из Москвы приземлиться в Толмачёво

Источник: AP 2018

Самолёт, следовавший рейсом DP 419 из Москвы, не смог приземлиться в Новосибирске из-за густого тумана, который окутал город ранним утром, сообщают в соцсетях. В результате борт направили на запасной аэродром в Новокузнецк.

Как сообщили Сиб.фм в международном аэропорту Новокузнецка, самолёт успешно приземлился и уже вылетел в Новосибирск.

«Борт DP 419 вылетел из Новокузнецка в Новосибирск в 10:09», — рассказали в воздушной гавани.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, большинство вылетов, а также несколько прибывающих самолётов на данный момент задерживаются. По словам пассажиров, все места в барах аэровокзала заняты.