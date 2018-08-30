Туман не позволил самолёту из Москвы приземлиться в Толмачёво
Самолёт, прилетевший из Москвы в Новосибирск, не смог сесть в аэропорту Толмачёво
Самолёт, прилетевший из Москвы в Новосибирск, не смог сесть в аэропорту Толмачёво
Самолёт, следовавший рейсом DP 419 из Москвы, не смог приземлиться в Новосибирске
Как сообщили Сиб.фм в международном аэропорту Новокузнецка, самолёт успешно приземлился и уже вылетел в Новосибирск.
«Борт DP 419 вылетел из Новокузнецка в Новосибирск в 10:09», — рассказали в воздушной гавани.
По данным
Напомним, в августе пилот по ошибке посадил самолёт на недостроенную полосу в Бурятии.