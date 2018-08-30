Судьба чиновника. Кто из политиков вошел в рейтинг влиятельных россиян
Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных россиян, чья деятельность и решения имеют колоссальное значение для жизней миллионов наших сограждан.
Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных россиян, чья деятельность и решения имеют колоссальное значение для жизней миллионов наших сограждан.
Он объединяет участников списка Forbes,
Первую строчку в рейтинге занимает президент России Владимир Путин — самый влиятельный россиянин и один из самых обсуждаемых на Западе политиков.
Дмитрий Медведев оказался на пятом месте, но при этом он второй после президента политик в стране.
Тройку влиятельнейших чиновников замыкает Эльвира Набиуллина (№ 7), глава ЦБ,