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08:02 (мск), источник: Forbes

Судьба чиновника. Кто из политиков вошел в рейтинг влиятельных россиян

Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных россиян, чья деятельность и решения имеют колоссальное значение для жизней миллионов наших сограждан.

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Источник: РИА "Новости"

Он объединяет участников списка Forbes, топ-менеджеров крупнейших компаний, руководителей министерств, ведомств, силовых структур, губернаторов, депутатов и сенаторов.

Первую строчку в рейтинге занимает президент России Владимир Путин — самый влиятельный россиянин и один из самых обсуждаемых на Западе политиков.

Дмитрий Медведев оказался на пятом месте, но при этом он второй после президента политик в стране.

Тройку влиятельнейших чиновников замыкает Эльвира Набиуллина (№ 7), глава ЦБ, экс-помощник президента и бывший руководитель МЭР, — одна из двух россиянок, попавших в список самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.

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