Судьба чиновника. Кто из политиков вошел в рейтинг влиятельных россиян

Источник: РИА "Новости"

Он объединяет участников списка Forbes, топ-менеджеров крупнейших компаний, руководителей министерств, ведомств, силовых структур, губернаторов, депутатов и сенаторов.

Первую строчку в рейтинге занимает президент России Владимир Путин — самый влиятельный россиянин и один из самых обсуждаемых на Западе политиков.

Дмитрий Медведев оказался на пятом месте, но при этом он второй после президента политик в стране.