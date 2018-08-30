Куда такая красивая одна едешь? Как девушкам путешествовать соло

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Как соло-поездки могут изменить жизнь, что надо знать о безопасности и зачем вообще все это нужно — в материале РИА Новости.

Хорошо и одной

«Конечно, отправляясь одна в поездку, я не кричу направо и налево об этом, особенно мужчинам, — рассказывает Екатерина Миронова, PR-специалист из Москвы. — Но был случай, когда промолчать не получилось, — на Урале я разместилась в гостевом доме, а потом туда же подселили восьмерых парней. Сначала я испугалась, подумала, сейчас начнется, но все сложилось отлично: они оказались очень милыми и интеллигентными людьми».

Екатерина в тот раз даже решилась на авантюру и присоединилась к этой компании в восхождении на вершину горы, с которой только что спустилась.

Согласно международным исследованиям, с 2015 года популярность путешествий в одиночку выросла на 42 процента. Причем женщины интересуются таким форматом отдыха активнее мужчин. В списке стран, чаще всего выбираемых путешественницами, — Македония, Люксембург, Египет, Албания и Финляндия.

Данные по российским соло-туристкам приводит One Two Trip: из внутренних направлений они предпочитают Москву, Санкт-Петербург и Сочи, из иностранных — Италию, Германию и Турцию, а также Францию, Испанию и Великобританию.

Безопасность

«Я следую принципу открытости миру: прислушиваюсь к своим ощущениям и понимаю, когда лучше не рисковать лишний раз, — рассказывает Екатерина Миронова. — Хочется доверять окружающей действительности — что ты ожидаешь от нее, то она тебе и дает. Я всегда стремлюсь увидеть вокруг себя добрых людей, способных помочь, и они действительно встречаются и помогают».

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Но, к сожалению, не всем соло-туристкам везло. Так, Наталья Корнева, автор книги «Автостопом по России», два года назад перестала путешествовать автостопом в одиночку.

«Мне нужно было доехать до Валдая, и под Колпино я поймала машину, — вспоминает девушка. — За рулем сидел парень лет двадцати в рабочей одежде. Через пять минут он сказал, что ему нужно завезти документы на завод и это не займет много времени. Подъехав к проходной, водитель сообщил, что там закрыто. Тут я поняла: он привез меня в лес».

Наталья выскочила из машины, стала кричать, но водитель взялся за электрошокер. «Мне повезло, просто чудом удалось выбраться, вызвав жалость, — он ничего не сделал. Поймать его потом так и не удалось», — говорит Наталья.

С тех пор она решила: никакого автостопа без сопровождения.

Вот еще несколько правил, которые позволят не попасть в экстремальную ситуацию:

сомневайтесь, думайте критически, но без паранойи;

соглашайтесь только на оправданный риск;

планируйте маршрут заранее и держите в голове способы возвращения домой из каждой точки

Почему они делают это

«Огромный плюс таких путешествий — свобода действий и гибкость в планировании, — рассказывает Мария Соколова, переводчик из Краснодара, объехавшая 67 стран. — Все люди разные, у каждого свой стиль путешествий. Кто-то любит много ходить по городу без цели, кто-то не мыслит поездку без шопинга, кто-то придирчив в еде, кто-то любит спать до обеда, а кто-то просыпается в шесть утра на пробежку. Если стараться угодить всем, можно испортить поездку себе».

Соло-путешественницы называют и такие мотивы:

найти или испытать себя;

развеяться, залечить душевные раны;

собрать лайки в социальных сетях, продвинуть свой блог

Психологи отмечают, что одиночные путешествия не связаны с заинтересованностью в романтических знакомствах.

Большинство девушек и женщин стремятся найти себя, а путешествия в одиночку помогают отключиться от рутины и посмотреть на жизнь со стороны. С незнакомыми людьми можно быть какой угодно — и таким образом понять, какая ты на самом деле. Екатерина Кучеренко психолог

По мнению эксперта, популярности соло-путешествий среди женщин способствует все большая независимость — и эмоциональная, и финансовая.

Советы и лайфхаки

«Я никому не буду советовать путешествовать автостопом. Это не ЗОЖ, не вид спорта, не вегетарианство, — подчеркивает Наталья Корнева. — Это не тот стиль жизни, который стоит навязывать».

С чего же начать?

не откладывайте поездку на необозримое будущее: самый лучший момент — сейчас;

автостоп по России, тренинг в Альпах или поездка на велосипеде по Московской области? Выбирайте, что нравится, любой вариант — правильный;

не бойтесь отправляться в дорогу, скорее всего, вам понравится

Я очень люблю походы, и всем, кто хочет это попробовать, рекомендую однодневные броски на 15−20 километров по размеченным тропам, которые есть вокруг всех крупных городов/ Екатерина Миронова

Многих пугает практическая сторона вопроса — как правильно подготовиться, все предусмотреть? Девушки-путешественницы отвечают:

будьте всегда на связи, при поездке за границу обязательно подключайте роуминг;

сделайте копии всех документов;

закачайте в телефон офлайн-карты места, куда планируете ехать;

места, куда планируете ехать; отдавайте предпочтение рюкзаку, а не чемодану, берите только нужные вещи и удобную обувь;

храните деньги в разных местах

«Чтобы взять с собой все необходимое, собираясь в путешествие автостопом, я всегда закрываю глаза и визуализирую возможные ситуации, — делится подробностями Наталья Корнева. — Например, перебираю в голове разные варианты погоды, возможные в той или иной местности, и вспоминаю о дождевике, теплых термоносках. Кстати, отправляясь в дальнее странствие, возьмите с собой хотя бы одну вещь, которая будет мысленно соединять вас с домом».

Не одна

Парадокс путешествий в одиночку — ты редко остаешься один. Это касается не только девушек.