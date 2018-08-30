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10:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник превратил Афины в сказочный город (фото)

Работы WD очень органично вписаны в городское пространство.

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Индонезийский муралист WD (Wild Drawing) превращает скучные стены зданий в настоящие произведения искусства.

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Работы WD выделяются среди прочих муралов тем, что очень органично вписаны в городское пространство. Они не просто остроумны, но и затрагивают важные социальные, экономические и политические темы. Многие из них имеют 3D-эффект.

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Муралы Wild Drawing можно увидеть в Афинах, где живет художник. Он начал рисовать граффити в 2000 году.

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WD провел несколько персональных выставок, а также участвовал в коллективных выставках в Европе, Азии и Америке. Работы WD включены в альбомы известных издателей стрит-арта.

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