Художник превратил Афины в сказочный город (фото)
Работы WD очень органично вписаны в городское пространство.
Работы WD очень органично вписаны в городское пространство.
Индонезийский муралист WD (Wild Drawing) превращает скучные стены зданий в настоящие произведения искусства.
Работы WD выделяются среди прочих муралов тем, что очень органично вписаны в городское пространство. Они не просто остроумны, но и затрагивают важные социальные, экономические и политические темы. Многие из них имеют 3D-эффект.
Муралы Wild Drawing можно увидеть в Афинах, где живет художник. Он начал рисовать граффити в 2000 году.
WD провел несколько персональных выставок, а также участвовал в коллективных выставках в Европе, Азии и Америке. Работы WD включены в альбомы известных издателей
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