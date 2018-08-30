РБК: зарплаты во многих больницах России не попали в границы майских указов

Всего в России 8,2 тыс. медицинских учреждений. В 2012 году глава государства поручил правительству добиться того, чтобы к 2018 году зарплаты врачей достигли 200% от средней по региону, а медсестер и санитаров — 100%. О выполнении этого задания правительство сообщило весной 2018 года.

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Как подсчитал РБК, медицинский персонал составляет половину от всех работников больниц и поликлиник. Учитывая указанную в бухгалтерской отчетности среднюю зарплату сотрудников и количество штатных единиц в медицинских учреждениях, при выполнении задания президента в 2017 году у 864 из них не осталось бы средств на оплату труда остальных сотрудников.

В 2,3 тыс. больниц в случае полноценного выполнения майских указов зарплата не медицинского персонала была бы ниже прожиточного минимума. В 3,3 тыс. медицинских учреждений при этом условии средняя зарплата этой части сотрудников была ниже средней по региону. До средних по региону заработки не медицинских работников на конец 2017 года могли бы дотянуть только в 814 больницах России. Исходя из этого, пишет РБК, можно сделать предположение, что на конец 2017 года майские указы не могли быть реально исполнены в большинстве российских медицинских учреждений.