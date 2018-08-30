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11:10 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Испании началась грандиозная битва помидорами

Фестиваль посещают десятки тысяч человек со всего мира.

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В Испании началась Томатина — ежегодный праздник в городе Буньоль, на который съезжаются десятки тысяч человек из разных стран, чтобы принять участие в помидорной битве.

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Готовятся к ней с самого утра. Множество грузовиков с помидорами въезжают на центральную площадь города. Но чтобы фестиваль начался, нужно соблюсти одно важное правило. Кто-нибудь должен взобраться на деревянный столб высотой в два этажа, смазанный мылом. Наверху он получает свою награду — свиной окорок.

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Сигнал к началу боя подают водометы. Участники хватают помидоры — и битва начинается. Главное правило — томат перед броском нужно раздавить, иначе удар будет очень болезненным. Битва помидорами длится ровно час.

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Томатная жижа на площади порой доходит до щиколоток. Стены домов окрашиваются в красный цвет. Пожарные авто спешат на помощь городу и смывают остатки помидоров водой. Участников же окатывают из шлангов, или они оправляются отмываться в реке.

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Начало празднованию Томатины положили в 1945 году, когда несколько молодых людей устроили драку помидорами на местном фестивале. В период правления Франко праздник был запрещен. Он возродился в 1970-х годах, а в 2002-м получил статус международного.

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Ежегодно Томатину посещают десятки тысяч человек, а на битву уходит до 150 тонн помидоров.

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