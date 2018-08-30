В нацпарке Сочи могут разрешить охоту на енота-полоскуна

Источник: РИА "Новости"

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«Численность енота-полоскуна, обитающего на территории Сочинского национального парка, в последние годы значительно возросла. На сегодняшний день количество особей превысило 20 тыс. <…> Учитывая ситуацию, <…> на заседании научно-технического совета Сочинского национального парка было одобрено решение о необходимости регулирования численности енота-полоскуна. Также рекомендовано открыть на территории нацпарка любительско-спортивную охоту», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По информации пресс-службы, необходимый пакет документов уже оформлен и направлен в соответствующий департамент Минприроды РФ.

Начальник отдела по охране животного мира Сочинского национального парка Реваз Пруидзе в комментарии ТАСС отметил, что увеличение численности енота-полоскуна, сказывается на всей экосистеме.

В особенности пострадали земноводные, которые играют важную роль в пищевой цепочке. Сегодня практически невозможно встретить тритонов, хотя, многие сочинцы помнят, как в 70−80 годы, будучи детьми, вылавливали этих животных практически в любой луже. Реваз Пруидзе Начальник отдела по охране животного мира Сочинского национального парка

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«Сократилось количество куниц, сов и других видов животных и птиц. Участились и случаи проникновения енотов в жилые массивы, что может быть опасно для человека», — подчеркнул он.

Пруидзе напомнил, что американский енот очень часто является переносчиком серьезных заболеваний, таких как бешенство, чумка, лептоспироз, трихинеллез. По его словам, два года назад представители Сочинского городского общества охотников обратились к руководству нацпарка с предложением открыть любительско-спортивную охоту на енота-полоскуна. В сезоне 2016−2017 охоту разрешили в тестовом режиме.