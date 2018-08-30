В нацпарке Сочи могут разрешить охоту на енота-полоскуна
СОЧИ, 30 августа. /ТАСС/. Охоту на
СОЧИ, 30 августа. /ТАСС/. Охоту на
«Численность
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Начальник отдела по охране животного мира Сочинского национального парка Реваз Пруидзе в комментарии ТАСС отметил, что увеличение численности
В особенности пострадали земноводные, которые играют важную роль в пищевой цепочке. Сегодня практически невозможно встретить тритонов, хотя, многие сочинцы помнят, как в 70−80 годы, будучи детьми, вылавливали этих животных практически в любой луже.
«Сократилось количество куниц, сов и других видов животных и птиц. Участились и случаи проникновения енотов в жилые массивы, что может быть опасно для человека», — подчеркнул он.
Пруидзе напомнил, что американский енот очень часто является переносчиком серьезных заболеваний, таких как бешенство, чумка, лептоспироз, трихинеллез. По его словам, два года назад представители Сочинского городского общества охотников обратились к руководству нацпарка с предложением открыть
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