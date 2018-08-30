Степаненко потребовала от Петросяна отдать ей книгу «Оккультизм и сексуальность»

Источник: РИА "Новости"

«В рамках бракоразводного процесса для Степаненко по каким-то причинам принципиально оставить у себя целый ряд древних оккультных книг, среди которых книга Ганса Фреймарка 1910 года выпуска “Оккультизм и сексуальность”», — завил Жорин.

Супруга артиста также желает оставить книгу «Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение» Альберта Моля 1898 года выпуска, «Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул» Николая Познанского, «История суеверий и волшебства» Альфреда Леманна 1910 года выпуска и «Евангелие в разъяснении спиритизма» Алана Кардека 1914 года издания.

Источник агентства, знакомый с расценками на антикварные издания, утверждает, что их стоимость на аукционах может доходить до трех миллионов рублей.

Ранее Жорин заявлял, что Степаненко просит суд передать ей весь антиквариат, культурные ценности, картины, статуэтки, большую часть недвижимости, но «чуть-чуть оставить Петросяну».