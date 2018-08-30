Ученые раскрыли секрет идеального мыльного пузыря

Идеальный мыльный пузырь можно надуть с помощью палочки определенного размера и при правильной скорости надувания, установили в Прикладной математической лаборатории Нью-Йоркского университета.

Оказалось, что оптимальная скорость для создания пузырьков составляет 6,9 см в секунду. При этом нужна палочка для выдувания диаметром 4 см. При таких условиях пузыри получаются идеальной формы и долго не лопаются.