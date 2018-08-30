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13:09 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ученые раскрыли секрет идеального мыльного пузыря

Такое открытие поможет производителям наборов для мыльных пузырей, надеются в лаборатории.

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Идеальный мыльный пузырь можно надуть с помощью палочки определенного размера и при правильной скорости надувания, установили в Прикладной математической лаборатории Нью-Йоркского университета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Исследователи провели серию экспериментов, по итогам которых составили точные инструкции.

Оказалось, что оптимальная скорость для создания пузырьков составляет 6,9 см в секунду. При этом нужна палочка для выдувания диаметром 4 см. При таких условиях пузыри получаются идеальной формы и долго не лопаются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такое открытие поможет производителям мыльных пузырей, надеются в лаборатории.

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