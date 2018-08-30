Пенсионный фонд сократит штат на 25% в 2019 году
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Численность штата Пенсионного фонда России сократится на 25% в 2019 году. Об этом сообщили ТАСС в четверг в
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Численность штата Пенсионного фонда России сократится на 25% в 2019 году. Об этом сообщили ТАСС в четверг в
«Штат Фонда с 2015 года по настоящее время сократился более чем на 17 тыс. человек. В 2019 году также планируется сокращение численности специалистов. В целом сокращения штата составят до 25%», — отметили в
«Продажа объектов ПФР не обсуждается, так как,
«Офисы» ПФР — это в основном клиентские службы, в которых идет прием населения, в том числе маломобильных групп, уточнили в ПФР. В среднем за год клиентские службы ПФР посещают около 10 млн пенсионеров и инвалидов, 1−1,5 млн владельцев сертификата на материнский капитал.