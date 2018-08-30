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14:02 (мск), источник: РИА Новости

«А у нас во дворе» и «День Победы» — лучшие песни Иосифа Кобзона

Артист должен служить своему народу, говорил Иосиф Кобзон. И всегда много гастролировал, выступал на самых разных площадках. Он признавался, что не исполняет музыку, которая его не трогает. И все песни Кобзона волновали слушателей, пользуясь заслуженной популярностью.

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«А у нас во дворе»

Именно с этого произведения композитора Аркадия Островского и поэта Льва Ошанина началась длительная и блестящая карьера Кобзона. Незатейливая и трогательная, легкая песня о первой любви стала для него первой во всем — первая запись на радио и телевидении, первая пластинка.

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Премьера «А у нас во дворе» состоялась в утренней программе весной 1962 года. И сразу же — огромный успех. На радио посыпались многочисленные письма с просьбой о продолжении — публика хотела развития лирического сюжета. Авторы выполнили просьбу: «И опять во дворе» Кобзон спел всего через полгода.

«Песня остается с человеком»

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Композитор Островский был для Кобзона особенным автором. Вскоре после «А у нас во дворе» певец исполнил еще одну его композицию — «Песня остается с человеком». В 1964 году она стала гимном фестиваля «Песня года».

С 1960-х Иосиф Кобзон — один из главных голосов и лиц советской эстрады. Солист Всесоюзного радио, а вскоре и Москонцерта, он активно гастролировал и одновременно учился в Институте имени Гнесиных. Постепенно вырабатывалась авторская манера: помимо красивого богатого баритона — умение подобрать точную интонацию для каждой композиции.

«Мгновения»

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Важное место в записях певца занимает саундтрек к фильму «Семнадцать мгновений весны». Голос для песен композитора Таривердиева на стихи Рождественского искали долго, в итоге утвердили Иосифа Давыдовича. Но режиссер Татьяна Лиознова требовала от него перестать быть самим собой, отказаться от авторской манеры исполнения. Певец обижался, и финальной записи предшествовал месяц кропотливых репетиций. Сегодня кажется, что другого исполнения и быть не могло — так точно он уловил интонацию и внутренний посыл песен.

«День Победы»

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Кобзон часто повторял, что он дитя военного времени. Именно поэтому в его репертуаре всегда было так много военных песен. К 1970-м годам голос Кобзона стал более интенсивным и сильным, подача — напористой и порой прямолинейной.

Песню композитора Тухманова и поэта Харитонова «День Победы» исполняли многие. Однако именно трактовка Кобзона считается канонической и самой узнаваемой.

«Журавли»

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В 1980-е Кобзон записал целую пластинку песен 1930-х годов, фактически вернув слушателям романсы Козина, Юрьевой и Шульженко. Несмотря на некоторую бравурность стиля, лирические композиции Кобзону всегда удавались — тембр голоса позволял добиться особой проникновенности, затронуть каждого слушателя.

В разные годы он исполнял песни из репертуара кумира военных и послевоенных лет Марка Бернеса. Кобзон пел их совершенно по-своему, найдя новые интонации и иначе расставив акценты. Помимо «Журавлей» это в том числе «С чего начинается Родина» и «Я люблю тебя жизнь».

«Баллада о красках»

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С композитором Оскаром Фельцманом Иосифа Кобзона связывала полувековая дружба. Сам Фельцман говорил, что лучше всего певцу удаются военные песни. Настоящим хитом стала «Баллада о красках» на стихи Роберта Рождественского — тоже о войне, но лирическая и проникновенная, лишенная какой бы то ни было бравурности.

«Не расстанусь с комсомолом»

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С Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым Иосиф Кобзон много лет и работал, и дружил. Именно для него этот творческий дуэт создал свои лучшие произведения. Сотрудничество началось в конце 1950-х, с песни «Куба — любовь моя», написанной для циркового спектакля, в котором участвовал Кобзон. На волне всеобщей любви и увлечения Кубой и кубинской революцией заглавная строчка песни стала крылатой.

Позже появились «Не расстанусь с комсомолом», «И вновь продолжается бой», «Пока не поздно» (больше известная по припеву: «Солнечному миру — Да! Да! Да! // Ядерному взрыву — Нет! Нет! Нет!»). Эти песни выражали дух времени и были очень популярны.

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