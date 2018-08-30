«Я песне отдал всё сполна»: умер Иосиф Кобзон
Каким мы запомним настоящего народного артиста.
Каким мы запомним настоящего народного артиста.
30 августа в Москве на 81 году жизни скончался Иосиф Давыдович Кобзон. Нет смысла в дежурных словах о «тяжелой утрате» — уход Кобзона, последнего из великих советских артистов, это не просто скорбный факт истории. Кобзон был не просто певцом, бизнесменом, политиком, педагогом, благотворителем. Иосиф Давыдович был одним из символов России, живой легендой, тем, без кого невозможно представить и культурный, и политический ландшафт менявшейся страны в последние шестьдесят лет. Настоящий народный артист, настоящий Человек, с большой буквы. Портал iz.ru вспоминает, каким был Иосиф Кобзон.
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городке Часов Яр Сталинской (ныне Донецкой) области Украины в семье Давида Куновича Кобзона и Иды Исаевны
Во время службы в армии Иосиф Давыдович попал в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. Это был бесценный опыт и с точки зрения мастерства — и после демобилизации Кобзон поступает в Одесскую консерваторию. Вскоре он переезжает в Москву, где становится солистом Всесоюзного радио; с 1962 по 1965 год работает в Госконцерте, а с 1965 и до конца 1980-х —
Обладатель уникального
Кроме работы на эстраде, Кобзон активно занимался и педагогической деятельностью: с 1984 года певец преподавал в Государственном
Политикой Кобзон заинтересовался еще во времена перестройки, став в 1989 году народным депутатом СССР. Он последовательно стоял за сохранение великой страны — и не его вина, что голос честного артиста потонул в гомоне политиканов. В 1997-м Иосиф Давыдович впервые был избран в Государственную Думу; с 2011 года он — первый заместитель председателя комитета по культуре. Успешно занимался он и бизнесом, благодаря которому участвовал — обычно скромно, не афишируя — в разнообразных благотворительных проектах.
«Настоящая Глыба. Великий бизнесмен, организатор, политик и просто человек», — писал про Кобзона в своей книге воспоминаний клавишник «Машины времени» Петр Подгородецкий, некогда проработавший пять лет в сопровождающей группе певца.
Кобзон отличался феноменальной волей к жизни. В 2002 году он провел в коме 15 дней, но выкарабкался — благодаря то ли искусству врачей, то ли своему удивительному жизнелюбию. Еще несколько раз Иосифу Давыдовичу удавалось обмануть смерть — несмотря на поставленный ему страшный диагноз. Он боролся до последнего — ведь за ним оставались не только жена, двое детей и десять внуков; за ним оставался целый великий, почти двухсотмиллионный народ. Рассеянный — так уж решила история — по разным странам, под разными именами.
Он всегда был рядом со своим народом — в счастье, в горе, при любом режиме и экономическом строе. И народ здесь — понятие не этническое, не политическое и уж точно не «паспортное». Кобзона слушали и считали своим люди на всем огромном пространстве, занимающем одну шестую часть суши — невзирая на появившиеся вдруг между ними границы, идеологические и религиозные различия и прочие приметы современного сумбурного мира. Он ездил в Кабул поддержать дух бойцов ограниченного советского контингента, в зловещие дни Чернобыля без колебаний отправился петь для ликвидаторов аварии.
Он вообще не боялся никого и ничего — его фигура, его легендарный статус внушали уважение, мало кому еще доступное. Он объединял своим искусством даже во времена, когда все, казалось, рушилось и распадалось на части. От Львова до