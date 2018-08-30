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15:32 (мск), источник: N + 1

В Северном Ледовитом океане обнаружили «тепловую бомбу»

Климатологи обнаружили, что в нижних слоях воды в Канадской котловине (западная часть Северного Ледовитого океана) скапливается большое количество теплой воды.

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Источник: Taken/CC0

Как сообщается в журнале Science Advances, ее источником служат поверхностные воды Чукотского моря, которые сильно нагреваются в последние годы. Если теплые воды достигнут поверхности, то они смогут растопить лед, который покрывает этот регион большую часть года.

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Одно из очевидных последствий глобального потепления — таяние полярных ледяных щитов и повышение среднего уровня мирового океана. Одним из самых уязвимых регионов считается Арктика: в ее российской части таяние ледников ускорилось примерно вдвое за последнее десятилетие. Масса воды от растаявших льдов достигла отметки в 4,4 миллиарда тонн, при том что до 2010 года в океан попадало около 2,2 миллиарда тонн. Такая ситуация тревожит ученых, так как она влияет на климат планеты, обитателей полярных регионов и человека.

Группа исследователей под руководством Мэри-Луизы Тиммерманс (Mary-Louise Timmermans) из Йельского университета проанализировала, как изменилась ситуация в Канадской котловине, которая находится во внутренней части Северного Ледовитого океана. В ней наблюдается заметный вертикальный градиент солености: ближе к поверхности располагаются относительно пресные и холодные слои (их температура колеблется в зависимости от времени года), а под ними — более плотные соленые и теплые воды.

Иллюстрация показывает изменения в Канадском бассейне за 30 лет | Источник: Science Advances

Считается, что источником воды в нижнем слое служит Тихий океан, воды которого идут к котловине через Чукотское море и прибрежное течение Аляски. Прошлые работы показали, что температура теплого компонента заметно возросла между 2003 и 2013 годом. Теперь исследователи решили расширить временные рамки анализа и посмотреть, как она менялась за последние 20 лет (с 1987 по 2017 год).

Чтобы выяснить это, исследователи использовали данные инструмента Ice-Tethered Profiler, который измеряет изменение температуры воды на глубине до 750 метров, и базы World Ocean Database 2013. Выяснилось, что за охваченный период нижний слой воды в Канадской котловине потеплел почти вдвое. Кроме того, высота этого теплого слоя увеличилась примерно на 80 сантиметров.

Кроме того, исследователи проследили, как менялась ситуация в Чукотском море, которое оказывает большое влияние на теплый слой вод.

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Выяснилось, что в последние 30 лет оно испытывает аномальный нагрев. Если раньше его поверхность покрывали ледники, которые отражали солнечные лучи, то теперь они тают, обнажая все большую площадь для нагрева. Теплая вода затем движется на север вслед за арктическими ветрами — это явление называется Бофортская циркуляция. Достигая Канадской котловины, теплые потоки опускаются ниже.

Исследование показывает, что глобальное потепление угрожает Арктике не только путем прямого таяния льда по краям полярных шапкок. По мнению климатологов, если теплый слой перемешается с верхним, более прохладным слоем, это приведет к полному таянию льда в Канадском бассейне. Согласно менее негативному прогнозу, льды сохранятся, но станут значительно тоньше. Тем не менее, это тоже плохо скажется на местных экосистемах.

Недавно американские климатологи показали связь потепления в части Арктики с более холодными зимами в Сибири. За это ответственно изменение атмосферной циркуляции.

Кристина Уласович

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