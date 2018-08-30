Рогозин сообщил об утечке воздуха на МКС
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В российском корабле «Союз» произошла утечка воздуха, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В российском корабле «Союз» произошла утечка воздуха, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Он отметил, что нештатная ситуация на корабле, пристыкованном к российскому сегменту МКС, произошла минувшей ночью. По словам Рогозина, были предприняты все необходимые меры для определения места утечки.
Глава Роскосмоса рассказал, что все шесть космонавтов, включая американский экипаж, находились в российском сегменте.
«Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло», — сказал Рогозин.
Соответствующие действия, отметил он, позволили определить место утечки и локализовать проблему. Глава Роскосмоса подчеркнул, что в бортовом отсеке обнаружили микротрещину размером в полтора миллиметра. По словам конструкторов, она могла образоваться в результате попадания микрометеорита.
Угрозы нет
Рогозин также пояснил, что на корабле имеется ремкомплект. Сейчас принимается решение, каким образом и в какие сроки его использовать, добавил глава Роскосмоса.
Он также отметил, что корабль будет сохранен после применения ремонтного комплекта, при этом жизни и здоровью экипажа МКС ничего не угрожает.
В последующем Рогозин сообщил, что специальная комиссия займется расследованием ситуации с появлением микротрещины в бортовом отсеке «Союза».