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15:42 (мск), источник: РИА Новости

Рогозин сообщил об утечке воздуха на МКС

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В российском корабле «Союз» произошла утечка воздуха, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Он отметил, что нештатная ситуация на корабле, пристыкованном к российскому сегменту МКС, произошла минувшей ночью. По словам Рогозина, были предприняты все необходимые меры для определения места утечки.

Глава Роскосмоса рассказал, что все шесть космонавтов, включая американский экипаж, находились в российском сегменте.

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«Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло», — сказал Рогозин.

Соответствующие действия, отметил он, позволили определить место утечки и локализовать проблему. Глава Роскосмоса подчеркнул, что в бортовом отсеке обнаружили микротрещину размером в полтора миллиметра. По словам конструкторов, она могла образоваться в результате попадания микрометеорита.

Угрозы нет

Рогозин также пояснил, что на корабле имеется ремкомплект. Сейчас принимается решение, каким образом и в какие сроки его использовать, добавил глава Роскосмоса.

Он также отметил, что корабль будет сохранен после применения ремонтного комплекта, при этом жизни и здоровью экипажа МКС ничего не угрожает.

В последующем Рогозин сообщил, что специальная комиссия займется расследованием ситуации с появлением микротрещины в бортовом отсеке «Союза».

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