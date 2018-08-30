Норвежский министр оставил свой пост ради карьеры супруги
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Министр транспорта и коммуникации Норвегии Кетил
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Министр транспорта и коммуникации Норвегии Кетил
«Было прекрасно занимать пост министра транспорта и коммуникации, и я бы с удовольствием продолжал бы занимать эту должность всю свою жизнь. Но сейчас я подошел к моменту в жизни, когда пришло время, чтобы моя жена смогла исполнить свою мечту», — сказал он.
«Когда появляется такая фантастическая возможность, надо обязательно ей пользоваться. Она жертвовала собой ради меня, теперь моя очередь сделать то же самое для нее», — добавил министр.
В соцсетях уже активно отреагировали на подобное решение министра, назвав его «заслуживающим уважения» и «фантастическим примером для других мужчин».
Согласно недавнему докладу Всемирного экономического форума (швейцарская неправительственная организация), Норвегия занимает второе место в рейтинге стран по уровню равноправия мужчин и женщин, уступая лишь Исландии.