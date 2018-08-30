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16:14 (мск), источник: Интерфакс

Норвежский министр оставил свой пост ради карьеры супруги

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Министр транспорта и коммуникации Норвегии Кетил Сульвик-Ольсен решил оставить свой пост для того, чтобы дать возможность построить карьеру своей супруге, сообщают в четверг европейские СМИ.

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Источник: Reuters

«Было прекрасно занимать пост министра транспорта и коммуникации, и я бы с удовольствием продолжал бы занимать эту должность всю свою жизнь. Но сейчас я подошел к моменту в жизни, когда пришло время, чтобы моя жена смогла исполнить свою мечту», — сказал он.

По его словам, вместе с супругой и двумя детьми они переезжают в США, поскольку его супруге поступило предложение о работе в крупной детской больнице в американском штате Алабама.

«Когда появляется такая фантастическая возможность, надо обязательно ей пользоваться. Она жертвовала собой ради меня, теперь моя очередь сделать то же самое для нее», — добавил министр.

В соцсетях уже активно отреагировали на подобное решение министра, назвав его «заслуживающим уважения» и «фантастическим примером для других мужчин».

Согласно недавнему докладу Всемирного экономического форума (швейцарская неправительственная организация), Норвегия занимает второе место в рейтинге стран по уровню равноправия мужчин и женщин, уступая лишь Исландии.

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