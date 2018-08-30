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16:27 (мск), источник: Моя Планета

Почему Россия — «страна перевернутых букв»

Одно ли и то же «Я» и R, что означает на латинском «ИЕШ DДУ» и откуда в русском взялся «хер» — новое лингвистическое исследование «Моей Планеты».

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Одна из вещей, осложнявших жизнь иностранным болельщикам этим летом в России, — русские буквы, надписи на которых чужеземцу невозможно прочитать. Некоторые буквы перевернуты, другие выглядят так же, как в родном латинском алфавите, но читаются совсем иначе, а третьи значки не похожи ни на что. Как же так вышло?

«Б» и B

Источник: Моя Планета

В латинице все просто: после А (о которой мы подробно рассказали в прошлый раз) идет B. В кириллице между этими двумя буквами почему-то втиснулась «Б», а нашу «В» мы читаем как «вэ». Что с нами не так?

Дело в том, что в среднегреческом языке, на котором говорили в Византии, не было звука [б]. В какой-то момент буква B, ранее известная как «бета», стала обозначать звук [в] и читаться как «вита». Отсюда и слово «алфавит» — альфа + вита. Для сравнения: английское alphabet образовано от слов alpha и beta.

В славянских же языках звук [б] присутствовал, и его необходимо было обозначать. Для этого византийские ученые монахи Кирилл и Мефодий (или их ученики) слегка видоизменили «В» — «виту». По другой версии, начертание «Б» восходит прямо к финикийской букве «бет».

«И» и N

Источник: Моя Планета

Если англоязычной публике хотят представить надпись с «русским» колоритом, то используют кириллические буквы для написания английских слов. Например: «ИЕШ DДУ» будет обозначать NEW DAY (и это ужасно).

Одна из букв, которая страдает от таких упражнений западных креативщиков, — «И». Идеально подходящая для подобных издевательств литера восходит к греческой H, которая называлась «эта», в современном варианте — «ита».

Согласно одной из наиболее убедительных теорий, все нам известные буквы восходят к иероглифам, которые являлись изображением предметов. Так вот, Н в финикийском алфавите называлась «хет» и выглядела как решетка или забор. Подобный символ, еще более напоминающий сетку-рабицу, можно лицезреть и в египетской знаковой системе.

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У древних семитов буква означала «гэ» фрикативное, известное нам по украинскому языку или южнорусскому акценту. То же значение она имела и у древних греков, от которых перешла к латинянам. Однако затем «украинская гэ» из греческого языка исчезает и буква начинает обозначать звук [и]. Так она попала в старославянский язык, для которого Кирилл и придумывал азбуку.

А что же N? Она восходит совсем к другой финикийской букве — «нун», обозначавшей змею. Есть похожий древнеегипетский иероглиф. Через греческую «ню» она попала в славянский алфавит, где получила имя «наш».

Если на старославянском написать слово «нить», то оно будет выглядеть так: «NHTЬ». К концу XIV века в славянских языках перекладина в буквах N и H одновременно чуть-чуть повернулась против часовой стрелки и получились русские буквы «Н» и «И».

Когда в древнегреческом исчезало «гэ» фрикативное, на Италийском полуострове знать не знали о том, что H стало модно читать как [и], и продолжали провинциально на нее «гэкать». Вот так получилось, что от одной и той же древней буквы произошли совершенно разные звуки.

Бонус: на старославянском буква «Ы» писалась как «ЪН». Слово «сын» мы бы записали как «СЪНNЪ».

«Я» и R

Источник: Моя Планета

Предками русской «Я» являются две буквы старославянского языка: «юс малый» и «а йотированное». В древности они обозначали разные звуки. «Юс малый» использовался для гласного с носовым призвуком, а «а йотированное» — для [а] после мягкого согласного. В какой-то момент назальные гласные из русского языка исчезли, и обе буквы стали обозначать один звук. Собственно, «Я» графически произошла от курсивного начертания «юса малого», слегка видоизменившись.

W и «Ш»

Источник: Моя Планета

«Дубль-вэ», она же «дабл-ю», восходит к финикийской букве «вав», которая являлась изображением гвоздя (или крючка). От этой буквы произошли греческий Υ («ипсилон»), кириллическая «У», латинские Y, V, U и, наконец, W. В классическом латинском алфавите никаких «дубль-вэ» не было, а V и U обозначались одним знаком (имя Август писалось как AVGVSTVS). С развитием языков, с переходом на латиницу германских наречий, понадобились новые буквы для обозначения звуков. Так возникла W, являющаяся соединением двух VV. В немецком, как мы знаем, она используется для передачи звука, близкого к русскому [в], тогда как V обозначает звук [ф].

«Ш». Эта буква есть во всех славянских кириллических алфавитах (и даже некоторых неславянских). Один из немногих знаков, который присутствует и в кириллице, и в глаголице. А откуда он взялся, точно никто не знает. Но, скорее всего, создатели славянского алфавита позаимствовали букву из семитских языков. У финикийцев буква «шин» («зуб») напоминала скорее латинскую W. От нее произошли греческие «сигма» Σ и «стигма» Ϛ, а также латинская S. В иврите «шин» («син») ש до сих пор передает звуки [с] и [ш].

Х и «X»

Источник: Моя Планета

«Хер» — именно так называлась эта буква в старо- и церковнославянской азбуках. Сейчас она известна как «ха», а тот же знак в латинице — как «икс». Почему они обозначают совершенно разные звуки?

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Если посмотреть на наше любимое финикийское письмо, то мы найдем там похожую крестообразную букву («тав»), которая, однако, превратилась почему-то в «Т». Тогда как греческая Х («хи») возникла из древнесемитского символа, напоминающего столб линии электропередач (и название у нее интересное — «семк»). Ну, а дальше — обычная история. Греческий разделился на два диалекта: в одном из них, восточном, Х стала обозначать [х], а в западном, который унаследовали этруски и латиняне, — [кс]. С тех пор и мучаемся.

На самом деле это одна из тех букв, у которых все сложно с произношением в разных странах. Во многих европейских языках и диалектах «икс» читают как [ш], [с], [з], [х] или вовсе не наделяют звуком. В албанском используют для обозначения [дз] и [дж].

Кстати, ученые до сих пор не знают, почему славяне назвали крестообразный знак «хером». В ходу версия, предполагающая сокращение от слова «херувим».

Но есть убедительные доводы против этой теории. Изначально слово «хер» не несло никакого негативного окраса и приобрело его уже довольно поздно, когда стало использоваться как эвфемизм.

Р и «P»

Источник: Моя Планета

Имеются в виду русская «рэ» и латинская «пэ». Обе они восходит к финикийскому «рош» («реш»), что означало «голова». Изначально в латинском алфавите [р] тоже обозначался буквой Р — так же, как и в греческом. Однако особенности письма привели к тому, что похожие знаки стали обозначать разные звуки, и на свет появилась буква R. Впрочем, лучше всего об этом с пером в руках расскажет руководитель Школы исторической каллиграфии, кандидат филологических наук Андрей Санников:

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