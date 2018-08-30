Почему Россия — «страна перевернутых букв»
Одно ли и то же «Я» и R, что означает на латинском «ИЕШ DДУ» и откуда в русском взялся «хер» — новое лингвистическое исследование «Моей Планеты».
Одно ли и то же «Я» и R, что означает на латинском «ИЕШ DДУ» и откуда в русском взялся «хер» — новое лингвистическое исследование «Моей Планеты».
Одна из вещей, осложнявших жизнь иностранным болельщикам этим летом в России, — русские буквы, надписи на которых чужеземцу невозможно прочитать. Некоторые буквы перевернуты, другие выглядят так же, как в родном латинском алфавите, но читаются совсем иначе, а третьи значки не похожи ни на что. Как же так вышло?
В латинице все просто: после А (о которой мы подробно рассказали в прошлый раз) идет B. В кириллице между этими двумя буквами
Дело в том, что в среднегреческом языке, на котором говорили в Византии, не было звука [б]. В
В славянских же языках звук [б] присутствовал, и его необходимо было обозначать. Для этого византийские ученые монахи Кирилл и Мефодий (или их ученики) слегка видоизменили «В» — «виту». По другой версии, начертание «Б» восходит прямо к финикийской букве «бет».
Если англоязычной публике хотят представить надпись с «русским» колоритом, то используют кириллические буквы для написания английских слов. Например: «ИЕШ DДУ» будет обозначать NEW DAY (и это ужасно).
Согласно одной из наиболее убедительных теорий, все нам известные буквы восходят к иероглифам, которые являлись изображением предметов. Так вот, Н в финикийском алфавите называлась «хет» и выглядела как решетка или забор. Подобный символ, еще более напоминающий
У древних семитов буква означала «гэ» фрикативное, известное нам по украинскому языку или южнорусскому акценту. То же значение она имела и у древних греков, от которых перешла к латинянам. Однако затем «украинская гэ» из греческого языка исчезает и буква начинает обозначать звук [и]. Так она попала в старославянский язык, для которого Кирилл и придумывал азбуку.
А что же N? Она восходит совсем к другой финикийской букве — «нун», обозначавшей змею. Есть похожий древнеегипетский иероглиф. Через греческую «ню» она попала в славянский алфавит, где получила имя «наш».
Если на старославянском написать слово «нить», то оно будет выглядеть так: «NHTЬ». К концу XIV века в славянских языках перекладина в буквах N и H одновременно
Когда в древнегреческом исчезало «гэ» фрикативное, на Италийском полуострове знать не знали о том, что H стало модно читать как [и], и продолжали провинциально на нее «гэкать». Вот так получилось, что от одной и той же древней буквы произошли совершенно разные звуки.
Предками русской «Я» являются две буквы старославянского языка: «юс малый» и «а йотированное». В древности они обозначали разные звуки. «Юс малый» использовался для гласного с носовым призвуком, а «а йотированное» — для [а] после мягкого согласного. В
«Дубль-вэ», она же «дабл-ю», восходит к финикийской букве «вав», которая являлась изображением гвоздя (или крючка). От этой буквы произошли греческий Υ («ипсилон»), кириллическая «У», латинские Y, V, U и, наконец, W. В классическом латинском алфавите никаких «дубль-вэ» не было, а V и U обозначались одним знаком (имя Август писалось как AVGVSTVS). С развитием языков, с переходом на латиницу германских наречий, понадобились новые буквы для обозначения звуков. Так возникла W, являющаяся соединением двух VV. В немецком, как мы знаем, она используется для передачи звука, близкого к русскому [в], тогда как V обозначает звук [ф].
«Ш». Эта буква есть во всех славянских кириллических алфавитах (и даже некоторых неславянских). Один из немногих знаков, который присутствует и в кириллице, и в глаголице. А откуда он взялся, точно никто не знает. Но, скорее всего, создатели славянского алфавита позаимствовали букву из семитских языков. У финикийцев буква «шин» («зуб») напоминала скорее латинскую W. От нее произошли греческие «сигма» Σ и «стигма» Ϛ, а также латинская S. В иврите «шин» («син») ש до сих пор передает звуки [с] и [ш].
«Хер» — именно так называлась эта буква в старо- и церковнославянской азбуках. Сейчас она известна как «ха», а тот же знак в латинице — как «икс». Почему они обозначают совершенно разные звуки?
Если посмотреть на наше любимое финикийское письмо, то мы найдем там похожую крестообразную букву («тав»), которая, однако, превратилась
На самом деле это одна из тех букв, у которых все сложно с произношением в разных странах. Во многих европейских языках и диалектах «икс» читают как [ш], [с], [з], [х] или вовсе не наделяют звуком. В албанском используют для обозначения [дз] и [дж].
Но есть убедительные доводы против этой теории. Изначально слово «хер» не несло никакого негативного окраса и приобрело его уже довольно поздно, когда стало использоваться как эвфемизм.
Имеются в виду русская «рэ» и латинская «пэ». Обе они восходит к финикийскому «рош» («реш»), что означало «голова». Изначально в латинском алфавите [р] тоже обозначался буквой Р — так же, как и в греческом. Однако особенности письма привели к тому, что похожие знаки стали обозначать разные звуки, и на свет появилась буква R. Впрочем, лучше всего об этом с пером в руках расскажет руководитель Школы исторической каллиграфии, кандидат филологических наук Андрей Санников: