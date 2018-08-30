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16:33 (мск), источник: РИА Новости

Тысячи рыб «сварились» у берегов Калифорнии из-за аномальной жары

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Тысячи рыб недавно погибли у берегов залива Малибу в Калифорнии не из-за токсичных «зомби»-водорослей или химикатов, а из-за чрезмерно высоких температур воды, в которой они заживо сварились, сообщает онлайн-издание Live Science.

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«По сути, это самый масштабный инцидент такого рода на моей памяти. Температура воды в заливе и в реке Малибу достигла примерно 28 градусов Цельсия, что заметно выше того, что может вынести кефаль и другие рыбы, живущие в их акваториях», — заявил Крейг Сэп (Craig Sap), эколог из Департамента национальных парков и туризма Калифорнии.

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Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые «экстремальные погодные явления» — периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди или засухи. Ярким примером можно считать наводнение в Крымске в 2012 году и летнюю жару в России в 2010 году.

Как сегодня считают ученые, в будущем, по мере дальнейшего развития глобального потепления, частота таких явлений будет только расти, и они станут охватывать все большие территории. Это приведет к резкому увеличению смертности: каждый лишний градус жары летом будет повышать число умерших на пять процентов. В прошлом году, как обнаружили австралийские экологи, подобные волны жары «сварили» несколько тысяч летучих мышей, живущих в лесах на западе континента.

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Нечто похожее, как отмечает Live Science, произошло в конце прошлой неделе в Калифорнии, когда две тысячи мертвых рыб всплыли на поверхность залива Малибу и питающей его одноименной реки.

Такие инциденты, как отмечает эколог, сегодня происходят достаточно часто у берегов США, однако обычно они связаны не с высокими температурами, а размножением токсичных водорослей, выделяющих «кислоту зомби» и другие токсины в прибрежные воды. Продукты их жизнедеятельности не только убивают рыб и другую морскую фауну сами по себе, но и лишают их кислорода.

Руководствуясь подобными соображениями, Сэп и его коллеги собрали пробы воды из залива и измерили уровни кислорода в нем. Оказалось, что водоросли не были виноваты в массовой гибели кефали (Mugil cephalus) и других рыб — кислород в Малибу присутствовал в нормальных количествах.

По этой причине экологи предположили, что главной причиной их гибели стали волны жары, царящие в Калифорнии на протяжении практически всего лета. Она, как считают ученые, прогрела прибрежные воды до сверхвысоких температур и убила самые чувствительные виды рыб.

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