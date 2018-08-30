Жизнь в розовом. Как разные цвета влияют на наши эмоции

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В недавнем интервью директор английского футбольного клуба «Норвич Сити» рассказал, что на их домашнем стадионе раздевалка гостевой команды выкрашена в розовый цвет. Сделано это, чтобы снизить уровень тестостерона у игроков соперничающего клуба и тем самым уменьшить их желание бороться и побеждать.

Менеджеры «Норвич Сити» — не единственные, кто верит в успокаивающую силу розового. Так же, например, поступили и на стадионе в американском Айова-Сити — сделали розовыми стены в раздевалках для команд гостей.

В Швейцарии в рамках кампании по борьбе с агрессией среди заключенных в 2013 году начали активно использовать розовый цвет в интерьерах тюрем. А в 2015-м в тюрьме американского города Гровтаун заключенных стали одевать в розовую униформу.

То, что розовый цвет (а именно, его оттенок Baker-Miller pink) является легким транквилизатором, заявил еще в 1979 году биохимик Александр Шаусс из исследовательского института AIBMR Life Sciences (США) в своей статье под названием «Успокаивающий цветовой эффект предотвращает агрессивное поведение и потенциальное насилие». Название этому оттенку Шаусс дал в честь двух руководителей исправительного учреждения для бывших военных в Сиэтле, где ученый проводил одно из своих исследований.

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Согласно их результатам, купирующий агрессию эффект достигается уже спустя 10−15 минут после цветового воздействия. Эндокринная система воздействует на мышцы так, что они расслабляются и человек успокаивается — даже если он дальтоник, писал Шаусс.

Ученый выдвинул гипотезу, согласно которой все дело в воздействии нейрохимикатов в глазу человека на гипоталамус (часть мозга, регулирующую в том числе и эндокринную систему).

В 1987 году ученые из Университета Джона Карролла обнаружили, что у тех, кто несколько минут просидел в комнате с розовыми стенами, уровень тревожности был значительно ниже, чем у тех, кто сидел в комнате, окрашенной в красный. Однако разницы в мышечной силе у участников двух групп замечено не было.

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В 2014 году швейцарские исследователи во главе с Оливером Геншовым поставили под сомнение методы исследования Шаусса. По их словам, они улучшили методологию Шаусса, повторили его эксперимент, но результаты гипотезу не подтвердили.

При этом некоторые эксперименты самого Геншова, позже воспроизведенные его коллегами, также дали обратный результат. Например, во время одного из опытов, где участникам предлагали выпечку с разноцветных тарелок, выяснилось, что красный цвет якобы отпугивает людей — так как с красных тарелок люди менее охотно брали печенье.

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Однако когда ученые из Аппалачского государственного университета (США) провели тот же эксперимент, он показал ровно обратный эффект — их подопытные ели больше брецелей именно с красных тарелок.

От Гете до корпораций

Первым, кто всерьез обратил внимание на восприятие цвета, был немецкий литератор и философ Иоганн Вольфганг фон Гёте. В своей работе «К теории цвета» он связал оттенки с эмоциями. Это были интуитивные рассуждения, которые с опорой на современные научные достижения стали проверять исследователи в XX веке.

Если Гете говорил о «психологии восприятия» цвета, то американский невролог и психиатр Курт Гольдштейн в 1940-х годах уже рассматривал этот процесс с точки зрения того, как на него реагирует организм человека.

Из рассуждений Гольдштейна можно сделать вывод, что физиологическую реакцию определяет именно длина волны излучения. Цвета с большей длиной волны способствуют возбуждению, а с короткой — расслаблению и успокоению.

Однако концентрирующиеся на физиологии гипотезы Шаусса и Гольдштейна по-прежнему остаются недоказанными, а их последователи фокусируются больше на изучении общих ассоциаций с цветами и влиянии этих ассоциаций на состояние человека, нежели на поиске причин воздействия.

«Большинство работ по теме цвета и психологического функционирования выходят совершенно не теоретическими, а ориентированными исключительно на поиск ответов на прикладные вопросы», — сетует Эндрю Эллиот, психолог из Рочестерского университета.

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Один из предметов пристального изучения и экспериментов специалистов — это реакция человека на красный цвет.

В 2013 году ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде опубликовали статью, в которой на основании своих исследований сделали вывод, что красный ассоциируется у людей с сексуальной привлекательностью, и женщины во время овуляции более склонны надевать одежду красных оттенков (желая быть более привлекательными, как делают вывод ученые). А ученые Дании и Германии в 2017 году пришли к выводу, что красный для большинства людей отождествляется с доминантностью.

Другие исследования показывают, что красный цвет — вопреки стереотипам — не только цвет сексуального возбуждения или агрессии.

Еще в 2009 году канадские ученые заметили за красным цветом и другой эффект. Изучая цветовое воздействие на людей, выполнявших различные задания, ученые обнаружили, что красный цвет помогает более эффективно справляться с задачами на внимательность к деталям, а синий — творческими. Другое исследование — уже китайских ученых — подтвердило эти выводы с одной поправкой — красный помогает выполнять только простые задания на детали, а вот синий — и творческие задания любой сложности, и сложные детальные задачи.

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Транснациональные корпорации с большим вниманием относятся к тому, в какой цветовой гамме будет выполнен официальный брендинг.

Авторы исследования 2011 года, посвященного использованию цветов в маркетинге, делают вывод, что логотип компании транслирует определенные установки (так, красный вызывает ассоциации с возбуждением, синий с компетентностью, черный с изысканностью и т. д. ) и влияет на то, идентифицирует ли клиент себя с этой компанией и её продуктом.

В одном из своих экспериментов они заметили, что продукт неизвестного бренда (речь шла о презервативах) с фиолетовой упаковкой покупатели воспримут как более утонченный, а с красной — как более прочный.