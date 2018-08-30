Дверь или пляж: в Сети появилась новая оптическая иллюзия

Новая оптическая иллюзия взбудоражила социальные сети: обычная дверь, выкрашенная в синий цвет, оказалась настолько похожа на морской пейзаж, что многие пользователи уверены — это он и есть.

Если смотреть на кадр вертикально, кажется, что это фрагмент самой обычной двери. Но стоит только повернуть фотографию горизонтально, и оптическая иллюзия начинает вводить в заблуждение.

«Пляж» стал предметом ожесточенных споров. Одни пользователи уверяют, что снимок и в самом деле сделан на пляже, а людей с него «убрали» с помощью Фотошопа, и даже демонстрируют «оригинал». Другие уличают шутников в том, что они сами «дорисовали» отдыхающих.