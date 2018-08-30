Космонавты установят заплатки в разгерметизировавшемся отсеке корабля «Союз»

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Космонавты надели респираторные маски и подготовили ремкомплект для устранения утечки. Они начинают монтаж заплаток на отверстия, а также подготовили герметик, чтобы обработать заплатки по периметру.

Ранее сообщалось, что космонавты на МКС дополнительно закачали воздух в «Союз МС-09», где произошла разгерметизация.

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«Завершен наддув на 10 мм ртутного столба из баков транспортного корабля «Прогресс», — сказал «Интерфаксу» источник в американских органах контроля и управления станцией.

В четверг датчики зафиксировали незначительную утечку воздуха на одном из модулей станции.