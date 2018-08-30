Космонавты установят заплатки в разгерметизировавшемся отсеке корабля «Союз»

Космонавты надели респираторные маски и подготовили ремкомплект для устранения утечки. Они начинают монтаж заплаток на отверстия, а также подготовили герметик, чтобы обработать заплатки по периметру.
Ранее сообщалось, что космонавты на МКС дополнительно закачали воздух в «Союз МС-09», где произошла разгерметизация.
«Завершен наддув на 10 мм ртутного столба из баков транспортного корабля «Прогресс», — сказал «Интерфаксу» источник в американских органах контроля и управления станцией.
В четверг датчики зафиксировали незначительную утечку воздуха на одном из модулей станции.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что утечка произошла на борту пристыкованного к станции корабля «Союз» минувшей ночью, предположив, что причиной может быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.