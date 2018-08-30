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19:15 (мск), источник: Интерфакс

Космонавты установят заплатки в разгерметизировавшемся отсеке корабля «Союз»

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Космонавты на Международной космической станции готовятся установить герметичные заплатки на отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», спровоцировавшие разгерметизацию, следует из трансляции переговоров космонавтов с Землей.

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Источник: Reuters

Космонавты надели респираторные маски и подготовили ремкомплект для устранения утечки. Они начинают монтаж заплаток на отверстия, а также подготовили герметик, чтобы обработать заплатки по периметру.

Ранее сообщалось, что космонавты на МКС дополнительно закачали воздух в «Союз МС-09», где произошла разгерметизация.

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Рогозин сообщил об утечке воздуха на МКС

«Завершен наддув на 10 мм ртутного столба из баков транспортного корабля «Прогресс», — сказал «Интерфаксу» источник в американских органах контроля и управления станцией.

В четверг датчики зафиксировали незначительную утечку воздуха на одном из модулей станции.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что утечка произошла на борту пристыкованного к станции корабля «Союз» минувшей ночью, предположив, что причиной может быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.

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